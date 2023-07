NACAC U18 and U23 Championship 2023 Results: Day 3

On the last day of the NACAC U18 and U23 Championships in San Jose Stadium, Costa Rica, fans witnessed good performances from young athletes. Read more: Final Medals Table: NACAC U18 and U23 Championships (July 23)

Jamaica’s Theianna-Lee Terrelonge and American Mia Brahe-Pedersen were among the meet’s stars as they completed sprint double victories. Terrelonge won the women’s 200m race in just 23.53 seconds, leaving her competitors far behind. Brahe-Pedersen completed her sprint double by winning the 200m in an impressive 23.05 seconds.

The 4x400m relay races were also thrilling. The Jamaican team worked together brilliantly and won two, while the American team showed great determination and earned a well-deserved victory.

NACAC U23 Championships Results – Day 3

Men’s 200m Final, Wind: +1.7

1 Callum ROBINSON CAN 20.52

2 Demar FRANCIS JAM 20.67

3 Connor WASHINGTON USA 20.74

4 Brice CHABOT USA 20.83

5 Darion SKERRITT ANT 20.9

6 Darian CLARKE BAR 20.91

7 Timothy FREDERICK TTO 21.39

Terrence JONES BAH DNS

Men’s 800m Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Handal ROBAN VIN 1:47.43

2 Sean DOLAN USA 1:47.54

3 Dennick LUKE DMA 1:47.62

4 Abdullahi HASSAN CAN 1:47.63

5 Leroy RUSSELL CAN 1:52.18

6 Genesis JOSEPH TTO 1:52.69

7 Will SUMNER USA 1:52.79

8 Jahleel ARMSTRONG BAR 1:54.05

9 Luis Alexander SEGURA CRC 1:55.11

10 Matthew William COOK CRC 1:56.02

11 Fredd PONCE NCA 1:56.65

12 Stefan CAMEJO TTO 1:59.65

Men’s 1500m Final

1 Émile TOUPIN CAN 4:00.01

2 Hector PAGAN PUR 4:01.61

3 Foster MALLECK CAN 4:02.43

4 Brandon BARRANTES CRC 4:05.82

5 Ryan OUTERBRIDGE BER 4:06.29

6 Josenyer CABRERA DOM 4:06.34

Men’s 3000m Steeplechase Final

1 Kevin ROBERTSON CAN 9:04.77

2 Paulo de Jesus GOMEZ CRC 9:10.48

3 Carson WILLIAMS USA 9:30.66

Men’s High Jump Final

1 Romaine BECKFORD JAM 2.21

2 Kason O’RILEY USA 2.18

3 Shaun MILLER JR. BAH 2.15

4 Andrew TAYLOR USA 2.15

5 Aiden GROUT CAN 2.1

Justin Fabian BRICEÑO CRC NM

Men’s Pole Vault Final

1 Hunter GARRETSON USA 5.61

2 Brenden VANDERPOOL BAH 4.95

3 Jonathan LOPEZ PUR 4.75

4 Daniel MACHADO ESA 4.35

Clayton SIMMS USA NM

Men’s 4x400m Final

1 Jamaica U23 JAM 3:02.44

2 United States U23 USA 3:03.84

3 Barbados U23 BAR 3:04.33

4 Canada U23 CAN 3:06.37

5 Trinidad and Tobago U23 TTO 3:11.25

Cosra Rica U23 CRC DQ

Women’s 200m Final, Wind: +0.1

1 Mia BRAHE-PEDERSEN USA 23.05

2 Beyonce DEFREITAS IVB 23.59

3 Ashantai BOLLERS CAN 23.84

4 Marie-Éloise LECLAIR CAN 23.91

5 Shaquena FOOTE JAM 23.93

6 Niesha BURGHER JAM 23.98

7 Camille RUTHERFORD BAH 24.28

8 Mariandree CHACÓN GUA 24.61

Women’s 800m Final

1 Olivia COOPER CAN 2:07.59

2 Cassandra WILLIAMSON CAN 2:07.83

3 Mikaela SMITH ISV 2:12.80

4 Paola RODRIGUEZ PUR 2:15.61

5 Melanie Yuritza VARGAS CRC 2:33.13

Women’s 1500m Final

1 Addison WILEY USA 4:05.84

2 Ellie SHEA USA 4:14.90

3 Holly MACGILLIVRAY CAN 4:15.99

4 Tiana LOSTRACCO CAN 4:16.58

5 Yulianne LUGO PUR 4:42.53

6 Mikaela SMITH ISV 4:55.09

7 Maria Nellys CHAVES CRC 5:02.06

Women’s Triple Jump Final

1 Rhianna PHIPPS JAM 13.61 -1.3

2 Euphenie ANDRE USA 13.42 3.4

3 Asherah COLLINS USA 13.04 -0.3

4 Danisha CHIMILIO GUA 11.98 0.1

5 Rebeca Valerie BARRIENTOS ESA 11.94 -1.2

6 Tiphanny Dayana MADRIGAL CRC 11.03 0

Euphenie ANDRE USA 13.17

Women’s Javelin Throw Final

1 Rhema OTABOR BAH 57.48

2 Maura HUWALT USA 49.25

3 Kimberly SMITH IVB 37.54

Women’s 4x400m Final

1 United States U23 USA 3:26.83

2 Jamaica U23 JAM 3:28.50

3 Cosra Rica U23 CRC 4:09.81

NACAC U18 Championships Results – Day 3

Men’s 200m Final, Wind: -0.9

1 Kasiya DALEY ANT 21.4

2 Ainsley MCGREGOR JAM 21.7

3 Cayden SMITH BAH 21.76

4 Dwayne FLEMING ANT 21.98

5 J’Den JACKSON IVB 22.01

6 Jaquan PILGRIM BAR 22.04

7 William BATLEY CAN 22.43

José Ramón WHITTAKER CRC DNS

Men’s 800m Final

1 Robin LEFEBVRE CAN 1:52.80

2 L.J. NELSON CAN 1:54.36

3 Daniel Ezequiel AGUILAR GUA 1:55.17

4 Darnell PEREZ PUR 1:55.33

5 Keeran SRISKANDARAJAH TTO 1:56.04

6 Keemar WAGNERBIZ 1:56.99

7 Jurgen Andre MONGALO CRC 1:58.20

8 Jonathan LYNCH IVB 1:59.60

Men’s 1500m Final

1 Robin LEFEBVRE CAN 3:58.47

2 Jackson WITHAM CAN 3:59.41

3 Asher PATEL USA 4:04.28

4 Miguel SANTINI PUR 4:08.74

5 Khari SHARRIEFF BER 4:23.79

6 Tajari RODGERS BER 4:24.89

7 Raywind WINDER BAH 4:25.46

Men’s 2000m Steeplechase (0.84) Final

1 Jean Carlos SOSA NCA 6:23.09

2 Derek STRACHAN CAN 6:26.97

Men’s Long Jump Final

1 Imanni MATTHEW TTO 7.71 0.8

2 Andrew STONE CAY 7.36 1.4

3 Andrew STEELE TTO 7.3 3.3

4 Michael Andre EDWARDS JAM 7.16 3.1

5 Teon HAYNES BAR 7.16 2

6 Robert STUART BAH 6.99 3.2

7 Johnathan RODGERS BAH 6.66 -1.8

8 Anthony CHIN CAY 6.59 0.3

9 Daven Javier LACAYO HON 6.13 -1.8

Men’s Hammer Throw (5kg) Final

1 Juan David CONTRERAS GUA 42.48

2 Anthony Ramses GÓMEZ CRC 35.21

Men’s 4x400m Final

1Jamaica U18 JAM 3:12.80

2 Bahamas U18 BAH 3:19.80

3 Trinidad and Tobago U18 TTO 3:26.81

4 Costa Rica U18 CRC 3:27.20

Women’s 200m Final, Wind: -0.9

1 Thieanna Lee TERRELONGE JAM 23.53

2 La’Nica LOCKERANT 23.64

3 Frances COLON PUR 24.08

4 Geolyna DOWDYE ANT 24.25

5 Shatalya DORSETT BAH 24.47

6 Aniya NURSE BAR 24.6

7 Sofia SWINDELLI SV 24.64

8 Sariah Ostanie DORESCA HAI 24.79

Women’s 800m Final

1 Michelle SMITH ISV 2:09.90

2 Stephanie BERTRAM CAN 2:10.88

3 Gabriella RUGGERI CAN 2:12.04

4 Esmeralda RIOSNCA2:21.26

5 Antonella LANUZA CRC 2:26.66

Women’s 1500m Final

1 Abby LEWIS CAN 4:35.01

2 Stephanie BERTRAM CAN 4:37.97

3 Ashlyn SIMMONS BAR 4:49.18

4 Esmeralda RIOS NCA 5:11.32

5 Antonella LANUZA CRC 5:28.54

Women’s High Jump Final

1 Jah’kyla MORTON IVB 1.74

2 Keneisha SHELBOURNE TTO 1.71

3 Koi ADDERLEY BAH 1.65

4 Tylah PRATT BAH 1.60

5 Valentina BRENES CRC 1.60

Women’s 4x400m Final

1 Canada U18 CAN 3:49.97

2 Bahamas U18 BAH 3:51.20

3 Costa Rica U18 CRC 4:08.98

