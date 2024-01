Amid shouts of “indoor, indoor,” a jubilant Ackera Nugent appears poised to launch her 2024 season with enthusiasm.

The Jamaican sprint hurdler, who left Baylor for Arkansas last season, is slated to begin her campaign in the women’s 60m event at the Arkansas Invitational on Saturday (12 Jan). Nugent’s 60m personal best is 7.20, achieved last year.

Hosted at the Randal Tyson Track Centre, the meet has attracted 73 women competitors for this event. ALSO READ: Shericka Jackson and Kishane Thompson to Speed into 2024 Spotlight at JAAA Puma Fuller Anderson Meet

Here is the Women’s 60m start list for the Arkansas Invitational:

Symoria Adkins – So – UT-Rio Grande Yaria Akers – Sr – UT-Rio Grande Brenae Allen – Fr – Central Arkansas Raghan Allen – Fr – Central Arkansas Jada Baylark – United States Judith Bediako – Sr – Oral Roberts Ashley Benton – Sr – TAMU-Commerce Kiara Brown – Jr – TAMU-Commerce Takiria Brown – So – Coffeyville Jalia Bunn – So – Coffeyville Imani Carpenter – So – Arkansas Cece Charles – So – TAMU-Commerce Raeann Charo – Fr – Oral Roberts Gabriele Cunningham – United States Laura Dixon – Fr – SW Baptist Shatayla Dorsett – Fr – Louisiana Tech Rosey Effiong – Sr – Arkansas Kaycee Factor – So – Kansas City Royanah Farmer – Fr – Coffeyville Tonique Fleming – Fr – Kansas City Tonie-Ann Forbes – Fr – Louisiana Tech Timiejha Furlow – So – SFA Aisha Gay – Sr – UT-Rio Grande Linya Gedeon – Fr – Coffeyville Kailah Gilmore – Jr – UT-Rio Grande Jayda Green – Fr – Coffeyville Rylie Hancock – So – Tulsa Nayla Harris – So – UT-Rio Grande Kaylyn Heath – Sr – Louisiana Tech Nevaeh Hill – Fr – Little Rock Sajara Hill – Fr – Tulsa Maliyah Holland – Sr – Little Rock Destiny Huven – Sr – Arkansas Braeja Johnson – Sr – TAMU-Commerce Kendall Johnson – Sr – Little Rock Makayla Jones – Sr – Little Rock Mekenze Kelley – So – Arkansas Candace Kieya – Fr – Oral Roberts Bre’anna Lacy – So – TAMU-Commerce Jaiden Leighton – So – Coffeyville Ulanda Lewis – So – Louisiana Tech Ariane Linton – So – Arkansas Juliana Lupercio – So – Kansas City Lydie Maitre – So – UA-Pine Bluff Demaya Malone – So – UT-Arlington Diamond Mathis – So – UT-Arlington DeKrawnya McSheene – Fr – UA-Pine Bluff Troynelle Miller – Jr – Central Arkansas Charidee Morgan – Fr – TAMU-Commerce Daniella Muniz – Jr – UT-Rio Grande Laderria Myers – Sr – TAMU-Commerce Ackera Nugent – Jamaica Takia Palmer – So – Little Rock Leah Pettis – So – TAMU-Commerce Cailee Phillips – Fr – Oral Roberts Mary Phillips – Fr – Tulsa Madison Pippins – Jr – UT-Arlington Joanne Reid – Jr – Arkansas Kamaria Russell – Jr – Central Arkansas Landri Schreier – Jr – Little Rock Faith Shaw – So – UT-Arlington Shavel Shaw – So – Kansas City Arryona Simmons – Jr – UA-Pine Bluff Leyone Smith – So – UA-Pine Bluff Adeyemi Talabi – Jr – UT-Arlington Ciara Tucker – Sr – Central Arkansas Kalani Vreen – Fr – UA-Pine Bluff Anne Wagner – Jr – Kansas City Sierra Wallace – Fr – SW Baptist Mikeya Washington – Jr – UT-Arlington Delaney Weimer – Jr – Evangel Teonia Whitelow – So – Coffeyville Kierra Yarbrough – Sr – SFA

____________________________________________________________

