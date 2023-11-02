In the third day’s showcase of athletic results from Pan American Games Santiago 2023, Deanna Price from the United States emerged as the sole champion from North America and the Caribbean, clinching the gold in the hammer throw with an impressive distance of 72.34 meters.
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Pan American Games Santiago 2023 Day 3 Results
Women’s Hammer Throw Final
1. Deanna Price (USA), 72.34m; 2. Rosa Andreina Rodríguez (VEN), 71.59m; 3. Kaila Rianne Butler (CAN), 65.10m; 4. Mayra Alexandra Gaviria (COL), 64.42m; 5. Mariana De Jesús García (CHI), 62.74m; 6. Yaritza De La Caridad Martínez (CUB), 61.02m; 7. Daniela Ayelen Gómez (ARG), 60.26m; 8. Ximena Juliana Zorrilla (PER), 59.99m.
Women’s 400m Hurdles Semi-Finals:
Heat 1: 1. Daniela Rojas (CRC), 58.16 Q; 2. Marlene Ewellyn Santos (BRA), 58.29 Q; 3. Gianna Ursula Woodruff (PAN), 58.68 Q; 4. Virginia Elizabeth Villalba (ECU), 1:00.28 q; 5. Camille Cristina De Oliveira (BRA), 1:00.72.
Heat 2: 1. Chayenne Pereira (BRA), 57.85 Q; 2. Zurian Hechavarría (CUB), 58.99 Q; 3. Michelle Smith (ISV), 59.32 Q; 4. Franshina Martinez (DOM), 1:00.55 q; 5. María Violeta Arnaiz (CHI), 1:00.78.
Women’s 400m Hurdles Semi-finals:
Heat 1: 1. Jaheel Hyde (JAM), 49.72 Q; 2. Guillermo Campos (MEX), 50.82 Q; 3. Marcio Soares (BRA), 51.20 Q; 4. Pablo Andres Ibañez (ESA), 51.52; 5. Cristóbal Gonzalo Muñoz (CHI), 51.57; 6. Juander Santos (DOM), 52.64; -. Christopher Jamal Robinson (USA), DNS.
Heat 2: 1. Matheus Lima (BRA), 49.94 Q; 2. Yoao Illas (CUB), 50.05 Q; 3. Yeral Nuñez (DOM), 51.27 Q; 4. Bruno Agustin De Genaro (ARG), 51.40 q; 5. James Edward Smith II (USA), 51.42 q; 6. Malique Smith (ISV), 51.47; 7. Alfredo Emilio Sepúlveda (CHI), 52.34; -. Gerald David Drummond (CRC), TR22.6.1.
Women’s 200m Semi-Finals:
Heat 1: 1. Ana Carolina De Jesus (BRA), 23.61 Q; 2. Reyare Mary Thomas (TTO), 23.76 Q; 3. Cecilia Tamayo (MEX), 23.79 Q; 4. Aimara Melisa Nazareno (ECU), 23.90 q; 5. La’nica N’jeari Ariel Locker (ANT), 23.94 q; 6. Enis Magda Pérez Verdecia (CUB), 24.07; -. Martha Mendez (DOM), DNF.
Heat 2: 1. Marileidy Paulino (DOM), 23.04 Q; 2. Gabriela Anahi Suarez (ECU), 23.63 Q; 3. Yunisleidy De La Caridad García (CUB), 23.96 Q; 4. Isidora Andrea Jiménez (CHI), 24.00; 5. Cristal Chenoa Cuervo (PAN), 24.13; 6. Naomi Elizabeth London (LCA), 24.33.
Men’s 200m Semi-Finals:
Heat 1: 1. Jose Alnardo Gonzalez (DOM), 20.81 Q; 2. Nadale Janeil Buntin (SKN), 20.97 Q; 3. Emanuel Archibald (GUY), 21.08 q; 4. Andrae Dacres (JAM), 21.38; 5. Enzo Alejandro Faulbaum (CHI), 21.55.
Heat 2: 1. Marileidy Paulino (DOM), 23.04 Q; 2. Gabriela Anahi Suarez (ECU), 23.63 Q; 3. Yunisleidy De La Caridad García (CUB), 23.96 Q; 4. Isidora Andrea Jiménez (CHI), 24.00; 5. Cristal Chenoa Cuervo (PAN), 24.13; 6. Naomi Elizabeth London (LCA), 24.33.
Women’s 100m Hurdles Final – Wind: +0.2 m/s
1. Andrea Carolina Vargas (CRC), 13.06; 2. Greisys Lázara Roble (CUB), 13.09; 3. Alaysha Alexzandria Johnson (USA), 13.19; 4. Ketiley Batista (BRA), 13.38; 5. Yoveinny Deteri Mota (VEN), 13.39; 6. Jocelyn Loreta Echazabal (CUB), 13.40; 7. Paola Alejandra Vazquez (PUR), 13.51; 8. Keira Lynn Christie-Galloway (CAN), 13.60.
Men’s 110m Hurdles Final – Wind: +0.2 m/s
1. Eduardo Rodrigues (BRA), 13.67; 2. De’vion Wilson (USA), 13.78; 3. Rafael Henrique Campos (BRA), 14.04; 4. Martín Saenz (CHI), 14.05; 5. Rasheem Brown (CAY), 14.11; 6. Dylan Kolawole Beard (USA), 14.15; 7. Marcos Morley Herrera (ECU), 14.29.
Women’s 400m Final
1. Martina Weil (CHI), 51.48; 2. Nicole Dayci Caicedo (ECU), 51.76; 3. Evelis Jazmin Aguilar (COL), 51.95; 4. Grace Lydia Konrad (CAN), 52.10; 5. Aliyah Abrams (GUY), 52.66; 6. Tiffani Beatriz Domingos (BRA), 52.81; 7. Madeline Price (CAN), 53.59.
Men’s 400m Final
1. Lucas Conceicao (BRA), 45.77; 2. Luis Antonio Aviles (MEX), 45.97; 3. Martín Kouyoumdjian (CHI), 46.58; 4. Lucas Carvalho (BRA), 46.84; 5. Jhon Alejandro Perlaza (COL), 47.32; 6. Richard Byron Kuykendoll (USA), 48.66; 7. Elian Gaspar Larregina (ARG), 50.90.