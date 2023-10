Share the News: Tap to Share

Five electrifying finals marked the opening day of track and field events at the Pan American Games Santiago 2023. Among the events that stole the spotlight was the Mixed 4x400m Relay, where Dominican Republic blazed their way to gold with a time of 3:16.05. Brazil took the silver, clocking in at 3:18.55, while the United States of America captured bronze with a finish time of 3:19.41.

Day 1 Results from Track and Field Action at the Pan American Games

Women’s Discus Throw Final

1. Izabela Rodrigues (BRA), 59.63; 2. Andressa Oliveira (BRA), 59.29; 3. Samantha Hall (JAM), 59.14; 4. Silinda Oneisi Morales (CUB), 58.73; 5. Melany Del Pilar Matheus (CUB), 58.58; 6. Elena Bruckner (USA), 57.61; 7. Ailen Armada (ARG), 55.73; 8. Adrienne Adams (JAM), 55.55; 9. Karen Pamela Gallardo (CHI), 55.36; 10. Alma Patricia Pollorena (MEX), 50.09; 11. Catalina Licarayen Bravo (CHI), 47.97.

Women’s 400m Semi-Finals

Heat 1: 1. Martina Weil (CHI), 51.47 Q; 2. Aliyah Abrams (GUY), 51.82 Q; 3. Nicole Dayci Caicedo (ECU), 52.32 Q; 4. Madeline Price (CAN), 52.70 q; 5. Tiffani Beatriz Domingos (BRA), 52.83 q.

Heat 2: 1. Evelis Jazmin Aguilar (COL), 53.11 Q; 2. Grace Lydia Konrad (CAN), 53.64 Q; 3. Tabata Vitorino (BRA), 55.57 Q; Roxana Gómez (CUB), DNS; Anabel Medina (DOM), DQ.

Men’s 400m Semi-Finals

1. Lucas Conceicao (BRA), 45.76 Q; 2. Lucas Carvalho (BRA), 46.79 Q; 3. Luis Antonio Aviles (MEX), 45.84 Q; 4. Elian Gaspar Larregina (ARG), 46.90 Q; 5. Anthony José Zambrano (COL), 46.01 Q; 6. Martín Kouyoumdjian (CHI), 46.91 Q; 7. Jhon Alejandro Perlaza (COL), 47.06 q; 8. Richard Byron Kuykendoll (USA), 47.36 q; 9. Ezequiel Suarez (DOM), 47.40; 10. Nery Armando Peñaloza (BOL), 50.97; 11. Leonardo Rafael Castillo (CUB), 48.23.

Men’s 100m Semi-Finals

Heat 1 (Wind: -0.1 m/s): 1. Jose Alnardo Gonzalez (DOM), 10.30 Q; 2. Felipe Bardi (BRA), 10.33 Q; 3. Emanuel Archibald (GUY), 10.35 q; 4. Odaine McPherson (JAM), 10.37; 5. Brandon Letts (CAN), 10.51; 6. Franco Florio (ARG), 10.52; 7. Hakeem Andrew Akiel Huggins (SKN), 10.54.

Heat 2 (Wind: +0.1 m/s): 1. Erik Felipe Barbosa (BRA), 10.43 Q; 2. Diego Andre Gonzalez (PUR), 10.50 Q; 3. Norris Malcolm Ronald Spike (CAN), 10.51; 4. Jevaughn Whyte (JAM), 10.52; 5. Enrique Polanco (CHI), 10.57; 6. Arturo Harmodio Deliser (PAN), 10.57; 7. Samson Colebrooke (BAH), 10.62.

Heat 3 (Wind: -0.1 m/s): 1. Shainer Rengifo (CUB), 10.36 Q; 2. Alonso Reno Edward (PAN), 10.37 Q; 3. Christopher Royster (USA), 10.38 q; 4. Jerod David Elcock (TTO), 10.58; 5. Melbin Jose Marcelino (DOM), 10.59; 6. Darren Morgan-Jeffers (VIN), 11.06; 7. Paulo Andre Camilo (BRA), 49.83; Ronal Longa (COL), DQ.

Women’s Long Jump Final

1. Natalia Carolina Linares (COL), 6.66; 2. Eliane Martins (BRA), 6.49; 3. Tiffany Flynn (USA), 6.40; 4. Yuliana Elizabeth Angulo (ECU), 6.24; 5. Rocío Fernanda Muñoz (CHI), 6.23; 6. Leticia Oro (BRA), 6.19; 7. Paola Andrea Fernandez (PUR), 6.17; 8. Ashantie Antuanette Carr (BIZ), 5.89; Jasmine Todd (USA), NM.

Women’s 100m Semi-Finals

HEAT 1 Wind: -0.2 m/s: 1. Cecilia Tamayo (MEX), 11.66 Q; 2. Liranyi Arislayne Alonso (DOM), 11.69 Q; 3. Reyare Mary Thomas (TTO), 11.69 q; 4. Aimara Melisa Nazareno (ECU), 11.73; 5. Kennedy Blair Blackmon (USA), 11.74; 6. Keliza Smith (GUY), 11.78; 7. Mickaell Moodie (JAM), 11.86; Gabriela Mourao (BRA), DNS.

HEAT 2 Wind: -0.4 m/s: 1. Jasmine Abrams (GUY), 11.60 Q; 2. Ana Carolina De Jesus (BRA), 11.64 Q; 3. Yarima Lázara García (CUB), 11.65 q; 4. Gabriela Anahi Suarez (ECU), 11.70; 5. Maria Florencia Lamboglia (ARG), 11.80; 6. Kortnei Johnson (USA), 11.83; 7. Anaís Valentina Hernández (CHI), 12.16.

HEAT 3 Wind: -0.5 m/s: 1. Yunisleidy De La Caridad García (CUB), 11.53 Q; 2. Michelle-lee Raquel Sean Ahye (TTO), 11.64 Q; 3. Laura Patricia Martínez (COL), 11.70; 4. Halle Michelle Hazzard (GRN), 11.77; 5. María Ignacia Montt (CHI), 11.84; 6. Maria Victoria Woodward (ARG), 12.15; 7. Guadalupe Torrez (BOL), 12.17.

Men’s Discus Final

1. Lucas Nervi (CHI), 63.39; 2. Mauricio Alexander Ortega (COL), 61.86; 3. Fedrick Dacres (JAM), 61.25; 4. Mario Alberto Díaz (CUB), 61.09; 5. Joseph Brown (USA), 60.14; 6. Kai Chang (JAM), 59.96; 7. Jorge Yadian Fernández (CUB), 59.12; 8. Dallin Shurts (USA), 57.00; 9. Djimon Lynere Gumbs (IVB), 54.70; 10. Alan Christian De Falchi (BRA), 54.34; Claudio Ignacio Romero (CHI), NM; Juan Jose Caicedo (ECU), DNS.

Women’s 10,000m Final

1. Luz Mery Rojas Llanco (PER), 33:12.99; 2. Laura Esther Galvan (MEX), 33:15.85; 3. Ednah Kurgat (USA), 33:16.61; 4. Lizaida Thalia Valdivia (PER), 33:18.21; 5. Viviana Aroche (EAI), 33:38.90; 6. Anisleidis Ochoa (CUB), 33:47.35; 7. Giselle Constanza Alvarez (CHI), 34:01.07; Emily Venters (USA), DNS; Sofia Isabel Mamani (PER), DNF.

Mixed 4x400m Relays Final

1. Dominican Republic, 3:16.05; 2. Brazil, 3:18.55; 3. United States of America, 3:19.41; 4. Cuba, 3:21.20; 5. Ecuador, 3:23.09; 6. Colombia, 3:23.17; 7. Chile, 3:28.77.