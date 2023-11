Share the News: Tap to Share

Day 2 results from the Pan American Games Santiago 2023 saw athletes from North America and the Caribbean make a remarkable statement, clinching two gold medals in the 100m sprints. Yunisleidy De La Caridad García of Cuba secured the gold in the Women’s 100m Final with a time of 11.36, while Jose Alnardo Gonzalez of the Dominican Republic won the Men’s 100m Final, clocking in at 10.30.

Both athletes claimed top honors, further emphasizing the sprinting prowess of the region in these high-stakes competitions.

Day 2 Results from Track and Field Action at the Pan American Games

Men’s Decathlon Final:

Santiago Adolfo Ford (CHI), 7834 points – 100m 812 (11.22), Long Jump 930 (7.48), Shot Put 729 (14.01), High Jump 840 (2.04), 400m 773 (50.91), 110m Hurdles 901 (14.58), Discus 851 (49.06), Pole Vault 673 (4.20), Javelin 789 (63.39), 1500m 536 (5:04.16). Jose Fernando Ferreira (BRA), 7748 points – 100m 881 (10.91), Long Jump 807 (6.97), Shot Put 751 (14.37), High Jump 785 (1.98), 400m 790 (50.53), 110m Hurdles 936 (14.30), Discus 563 (34.98), Pole Vault 880 (4.90), Javelin 794 (63.71), 1500m 561 (4:59.80). Ryan David Talbot (USA), 7742 points – 100m 856 (11.02), Long Jump 713 (6.57), Shot Put 798 (15.14), High Jump 653 (1.83), 400m 859 (49.05), 110m Hurdles 850 (15.00), Discus 884 (50.66), Pole Vault 849 (4.80), Javelin 704 (57.76), 1500m 576 (4:57.14).

Jose Miguel Paulino (DOM), 7588 points – 100m 852 (11.04), Long Jump 945 (7.54), Shot Put 678 (13.18), High Jump 758 (1.95), 400m 828 (49.70), 110m Hurdles 884 (14.72), Discus 618 (37.72), Pole Vault 731 (4.40), Javelin 680 (56.15), 1500m 614 (4:50.70). Samuel Jay Black (USA), 7585 points – 100m 867 (10.97), Long Jump 866 (7.22), Shot Put 768 (14.65), High Jump 840 (2.04), 400m 819 (49.90), 110m Hurdles 895 (14.63), Discus 706 (42.05), Pole Vault 645 (4.10), Javelin 568 (48.64), 1500m 611 (4:51.21). Josmi Hilronuel Sánchez (CUB), 7397 points – 100m 797 (11.29), Long Jump 903 (7.37), Shot Put 639 (12.54), High Jump 758 (1.95), 400m 806 (50.19), 110m Hurdles 823 (15.22), Discus 588 (36.19), Pole Vault 880 (4.90), Javelin 687 (56.59), 1500m 516 (5:07.80). Gerson Vidal Izaguirre (VEN), 7271 points – 100m 804 (11.26), Long Jump 893 (7.33), Shot Put 738 (14.16), High Jump 705 (1.89), 400m 728 (51.92), 110m Hurdles 908 (14.52), Discus 683 (40.90), Pole Vault 760 (4.50), Javelin 633 (52.98), 1500m 419 (5:26.04).

Men’s Long Jump Final:

1. Arnovis De Jesus Dalmero (COL), 8.08 w+1.7 m/s; 2. Alejandro Antonio Parada (CUB), 8.01 w+1.4 m/s; 3. Maikel Yorger Vidal (CUB), 8.01 w-0.6 m/s; 4. Emiliano Lasa (URU), 8.00 w+0.1 m/s; 5. Jose Luis Mandros (PER), 7.70 w-0.2 m/s; 6. Weslley Bevilaqua (BRA), 7.65 w+0.1 m/s; 7. Vicente Belgeri (CHI), 7.65 w+1.0 m/s; 8. Damarcus Simpson (USA), 7.55 w+0.7 m/s; 9. Jermel Jonte Jones II (USA), 7.32 w+0.4 m/s; 10. Tristan Marquis James (DMA), 7.03 w-0.3 m/s.

Women’s 100m Hurdles Semi-Final

Heat 1 (Wind: +1.0 m/s): 1. Alaysha Alexzandria Johnson (USA), 12.99 Q; 2. Greisys Lázara Roble (CUB), 13.16 Q; 3. Keira Lynn Christie-Galloway (CAN), 13.36 Q; 4. Jocelyn Loreta Echazabal (CUB), 13.51 q; 5. Caroline De Melo (BRA), 13.625; 6. María Ignacia Eguiguren (CHI), 14.07.

Heat 2 (Wind: +0.8 m/s): 1. Andrea Carolina Vargas (CRC), 12.78 0.165 Q; 2. Paola Alejandra Vazquez (PUR), 13.27 +0.49 0.159 Q; 3. Ketiley Batista (BRA), 13.31 +0.53 0.162 Q; 4. Yoveinny Deteri Mota (VEN), 13.39 +0.61 0.120 q; 5. Nancy Gabriela Sandoval (ESA), 14.34 +1.56 0.183; 6. Deya Yasmin Erickson (IVB), 14.42 +1.64 0.177.

Men’s 5000m Final

1. Fernando Daniel Martinez (MEX), 14:47.68; 2. Kasey Knevelbaard (USA), 14:47.69; 3. Charles Philibert-Thiboutot (CAN), 14:48.02; 4. Altobeli Da Silva (BRA), 14:48.18; 5. Santiago Catrofe (URU), 14:50.83; 6. Hector Alberto Pagan (PUR), 14:51.07; 7. Emmanuel Kirwa Bor (USA), 14:55.53; 8. Ignacio Andrés Velásquez (CHI), 14:57.21.

Women’s 100m Final – Wind: -0.2 m/s

1. Yunisleidy De La Caridad García (CUB), 11.36; 2. Jasmine Abrams (GUY), 11.52; 3. Michelle-lee Raquel Sean Ahye (TTO), 11.53; 4. Ana Carolina De Jesus (BRA), 11.58; 5. Liranyi Arislayne Alonso (DOM), 11.63; 6. Reyare Mary Thomas (TTO), 11.69; 7. Yarima Lázara García (CUB), 11.71; 8. Cecilia Tamayo (MEX), 11.75.

Men’s 100m Final Wind: 0.0 m/s

1. Jose Alnardo Gonzalez (DOM), 10.30; 2. Felipe Bardi (BRA), 10.31; 3. Emanuel Archibald (GUY), 10.31; 4. Erik Felipe Barbosa (BRA), 10.36; 5. Alonso Reno Edward (PAN), 10.41; 6. Diego Andre Gonzalez (PUR), 10.43; 7. Odaine McPherson (JAM), 10.44; 8. Shainer Rengifo (CUB), 10.44.