TALLINN, Estonia (Sep 9): At the World Athletics Elite Label event, the Tallinn Half Marathon, Kenyan long-distance runner Beatrice Cheserek clinched first place with an impressive time of one hour, eight minutes and 22 seconds. She was closely followed by fellow countrywomen Janet Ruguru, who finished in 01:08:30, and Lydia Korir, who set a personal best with a time of 01:08:49.

Among the Estonian athletes, Jekaterina Patjuk stood out, completing the race in seventh position with a time of 77:11.

Tallinn Half Marathon Men’s Race Sees Breakthrough Victory by Newcomer

In the men’s category, Uganda’s Alli Chebures secured the top spot, clocking in at 61:35. He outpaced Kenyans Elvis Tabarach and Erick Leon Ndiema, who finished with times of 61:45 and 61:50, respectively. Joris Keppens from Belgium led the European runners, coming in seventh with a time of 66:07.

Additionally, Tiidrek Nurme and Laura Maasik took home the titles in the 10-kilometer RIMI Autumn Run, finishing with times of 29:31 and 34:46, respectively.

Tallinn Half Marathon Men’s Top 30 Finishers

Position Name Country Result 1 Ali Chebures UGA 01:01:35 2 Elvis Chevor Tabarach KEN 01:01:45 3 Eric Leon Ndiema KEN 01:01:50 4 Solomon Koech KEN 01:02:02 5 Collins Kipkirui Kipkorir KEN 01:02:04 6 Sentayw Aweke Lewog ETH 01:02:47 7 Joris Keppens BEL 01:06:07 8 Janis Viskers LAT 01:08:07 9 Arttu Vattulainen FIN 01:09:33 10 Otto Laitinen FIN 01:09:52 11 Vilho Loukkalahti FIN 01:10:14 12 Bert Tippi EST 01:10:39 13 Ülari Kais EST 01:11:19 14 Morten Saetha EST 01:11:23 15 Mark Abner EST 01:11:55 16 Ossi Peltoniemi FIN 01:12:47 17 Alfreds Apinis LAT 01:13:37 18 Franko Reinhold EST 01:14:23 19 Anton Savitš EST 01:14:50 20 Rinel Pius EST 01:15:25 21 Kaspar Vaher EST 01:15:38 22 Jaan Lilleorg EST 01:15:42 23 Ville Hyvönen FIN 01:16:42 24 Rainer Leinus EST 01:16:44 25 Peep Jalakas EST 01:17:11 26 Jürgen Soo EST 01:17:33 27 Andis Grandans LAT 01:17:34 28 Kermo Teral EST 01:18:34 29 Ragnar Raud EST 01:19:11 30 Kaarel Piip EST 01:19:31

Tallinn Half Marathon Women’s Top 30 Finishers