The Prefontaine Classic 2023, used as the Eugene Diamond League Final, culminated in a showcase of athletic brilliance, where Armand Duplantis of Sweden and Ethiopia’s Gudaf Tsegay shattered world records on the second day, elevating the event to historic proportions. Duplantis soared to a staggering 6.23m in the pole vault, while Tsegay clocked an unprecedented 14:00.21 in her event.

Adding to the Eugene Diamond League Final excitement, Shericka Jackson of Jamaica clinched both the 100m and 200m titles, recording times of 10.70 and 21.57, respectively. Norway’s Jakob Ingebrigtsen also came away with a double, winning the Mile and the 3,000m with times of 3:43.73 and 7:23.63. The two-day Prefontaine Classic 2023 was not just about record-breaking performances; it also featured a multitude of world leads, area records, national records, personal bests, Diamond League records, and unexpected outcomes, underlining the depth and diversity of talent in the world of track and field.

ALSO READ: Eugene Diamond League Final: Jackson, Coleman, Benjamin Stand Tall on Opening Day at Prefontaine Classic

Prefontaine Classic 2023 Eugene Diamond League Final Men’s Results

Men’s 100m – 1. Christian Coleman (USA), 9.83; 2. Noah Lyles (USA), 9.85; 3. Ferdinand Omanyala (KEN), 9.85; 4. Kishane Thompson (JAM), 9.87; 5. Marvin Bracy-Williams (USA), 10.01; 6. Yohan Blake (JAM), 10.08; 7. Joshua Hartmann (GER), 10.30; 8. Letsile Tebogo (BOT), 10.61; Ackeem Blake (JAM), DQ.

Men’s 200m – 1. Andre De Grasse (CAN), 19.76; 2. Kenneth Bednarek (USA), 19.95; 3. Erriyon Knighton (USA), 19.97; 4. Alexander Ogando (DOM), 20.08; 5. Kyree King (USA), 20.16; 6. Aaron Brown (CAN), 20.23; 7. Joseph Fahnbulleh (LBR), 20.38.

Men’s 400m – 1. Kirani James (GRN), 44.30; 2. Quincy Hall (USA), 44.44; 3. Vernon Norwood (USA), 44.61; 4. Bryce Deadmon (USA), 44.90; 5. Rusheen McDonald (JAM), 45.10; 6. Leungo Scotch (BOT), 45.18; 7. Gilles Biron (FRA), 45.51; Matthew Hudson-Smith (GBR), DNF; Alexander Ogando (DOM), DQ.

Men’s 800m – 1. Emmanuel Wanyonyi (KEN), 1:42.80; 2. Marco Arop (CAN), 1:42.85; 3. Djamel Sedjati (ALG), 1:43.06; 4. Yanis Meziane (FRA), 1:43.94; 5. Daniel Rowden (GBR), 1:44.21; 6. Bryce Hoppel (USA), 1:44.63; 7. Benjamin Robert (FRA), 1:45.43; 8. Saúl Ordóñez (ESP), 1:45.90; 9. Wyclife Kinyamal (KEN), 1:46.33; Navasky Anderson (JAM), DNF.

Men’s Mile – 1. Jakob Ingebrigtsen (NOR), 3:43.73; 2. Yared Nuguse (USA), 3:43.97; 3. George Mills (GBR), 3:47.65; 4. Mario García (ESP), 3:47.69; 5. Reynold Kipkorir Cheruiyot (KEN), 3:48.06; 6. Cole Hocker (USA), 3:48.08; 7. Narve Gilje Nordås (NOR), 3:48.24; 8. Azeddine Habz (FRA), 3:48.64; 9. Niels Laros (NED), 3:48.93; 10. Stewart McSweyn (AUS), 3:49.32; 11. Samuel Tanner (NZL), 3:49.51; 12. Elliot Giles (GBR), 3:51.63; 13. Abel Kipsang (KEN), 3:53.50; Cameron Myers (AUS), DNF; Erik Sowinski (USA), DNF.

Men’s 3000m – 1. Jakob Ingebrigtsen (NOR), 7:23.63; 2. Yomif Kejelcha (ETH), 7:23.64; 3. Grant Fisher (USA), 7:25.47; 4. Telahun Haile Bekele (ETH), 7:25.48; 5. Selemon Barega (ETH), 7:26.28; 6. Berihu Aregawi (ETH), 7:28.38; 7. Luis Grijalva (GUA), 7:29.43; 8. Stewart McSweyn (AUS), 7:31.14; 9. Brian Fay (IRL), 7:54.73; Craig Nowak (USA), DNF; Getnet Wale (ETH), DNF; Samuel Prakel (USA), DNF.

Men’s 110mH – 1. Hansle Parchment (JAM), 12.93; 2. Grant Holloway (USA), 13.06; 3. Daniel Roberts (USA), 13.07; 4. Shunsuke Izumiya (JPN), 13.10; 5. Jason Joseph (SUI), 13.12; 6. Freddie Crittenden (USA), 13.15; 7. Cordell Tinch (USA), 13.21; 8. Jamal Britt (USA), 13.36; 9. Just Kwaou-Mathey (FRA), 13.46.

Men’s 400mH – 1. Rai Benjamin (USA), 46.39; 2. Karsten Warholm (NOR), 46.53; 3. Kyron McMaster (IVB), 47.31; 4. Alison Dos Santos (BRA), 47.44; 5. Wilfried Happio (FRA), 47.83; 6. Ludvy Vaillant (FRA), 47.93; 7. Rasmus Mägi (EST), 47.99; 8. Trevor Bassitt (USA), 48.42; 9. CJ Allen (USA), 48.62.

Men’s 3000mSC – 1. Simon Kiprop Koech (KEN), 8:06.26; 2. Samuel Firewu (ETH), 8:10.74; 3. George Beamish (NZL), 8:14.01; 4. Getnet Wale (ETH), 8:14.96; 5. Ryuji Miura (JPN), 8:15.45; 6. Abraham Kibiwot (KEN), 8:16.27; 7. Benjamin Kigen (KEN), 8:16.50; 8. Amos Serem (KEN), 8:17.99; 9. Abrham Sime (ETH), 8:20.08; 10. Daniel Arce (ESP), 8:31.53; Craig Nowak (USA), DNF.

Men’s High Jump – 1. Sanghyeok Woo (KOR), 2.35; 2. Norbert Kobielski (POL), 2.33; 3. JuVaughn Harrison (USA), 2.33; 4. Hamish Kerr (NZL), 2.29; 5. Andrii Protsenko (UKR), 2.20; 5. Thomas Carmoy (BEL), 2.20.

Men’s Pole Vault – 1. Armand Duplantis (SWE), 6.23 WR*; 2. Ernest John Obiena (PHI), 5.82; 3. Sam Kendricks (USA), 5.72; 4. Kurtis Marschall (AUS), 5.72; 5. Christopher Nilsen (USA), 5.72; 6. Ben Broeders (BEL), 5.52; 7. KC Lightfoot (USA), 5.52.

Men’s Long Jump – 1. Simon Ehammer (SUI), 8.22 0.0; 2. Tajay Gayle (JAM), 8.22 +2.6; 3. Yuki Hashioka (JPN), 8.15 +1.2; 4. Radek Juška (CZE), 8.10 +1.2; 5. Jarrion Lawson (USA), 8.02 +1.3; 6. William Williams (USA), 7.99 +1.5; 7. LaQuan Nairn (BAH), 7.27 +0.5.

Men’s Triple Jump – 1. Andy Díaz Hernández (ITA), 17.43 +0.1; 2. Hugues Fabrice Zango (BUR), 17.25 -0.3; 3. Donald Scott (USA), 16.84 +0.1; 4. Chris Benard (USA), 16.07 +0.7; Will Claye (USA), NM.

Men’s Shot Put – 1. Joe Kovacs (USA), 22.93; 2. Ryan Crouser (USA), 22.91; 3. Tom Walsh (NZL), 22.69; 4. Leonardo Fabbri (ITA), 22.31; 5. Payton Otterdahl (USA), 21.43; 6. Filip Mihaljević (CRO), 20.98.

Men’s Discus Throw – 1. Matthew Denny (AUS), 68.43; 2. Kristjan Čeh (SLO), 67.64; 3. Daniel Ståhl (SWE), 67.36; 4. Andrius Gudžius (LTU), 65.47; 5. Lawrence Okoye (GBR), 65.23; 6. Sam Mattis (USA), 64.51.

Men’s Javelin Throw – 1. Jakub Vadlejch (CZE), 84.24; 2. Neeraj Chopra (IND), 83.80; 3. Oliver Helander (FIN), 83.74; 4. Andrian Mardare (MDA), 81.79; 5. Curtis Thompson (USA), 77.01; 6. Anderson Peters (GRN), 74.71.

Prefontaine Classic 2023 Eugene Diamond League Final Women’s Results

Women’s 100m – 1. Shericka Jackson (JAM), 10.70; 2. Marie-Josée Ta Lou (CIV), 10.75; 3. Elaine Thompson-Herah (JAM), 10.79; 4. Sha’Carri Richardson (USA), 10.80; 5. Twanisha Terry (USA), 10.83; 6. Natasha Morrison (JAM), 10.85; 7. Dina Asher-Smith (GBR), 10.96; 8. Imani Lansiquot (GBR), 11.01; 9. Zoe Hobbs (NZL), 11.18.

Women’s 200m – 1. Shericka Jackson (JAM), 21.57; 2. Marie-Josée Ta Lou (CIV), 22.10; 3. Anthonique Strachan (BAH), 22.16; 4. Twanisha Terry (USA), 22.21; 5. Daryll Neita (GBR), 22.35; 6. Kayla White (USA), 22.49; 7. Jenna Prandini (USA), 22.68; 8. Tasa Jiya (NED), 22.92; 9. Gémima Joseph (FRA), 23.62.

Women’s 400m – 1. Marileidy Paulino (DOM), 49.58; 2. Natalia Kaczmarek (POL), 50.38; 3. Lieke Klaver (NED), 50.47; 4. Candice McLeod (JAM), 50.76; 5. Sada Williams (BAR), 51.07; 6. Victoria Ohuruogu (GBR), 51.15; 7. Lynna Irby-Jackson (USA), 51.60; 8. Aliyah Abrams (GUY), 51.97.

Women’s 800m – 1. Athing Mu (USA), 1:54.97; 2. Keely Hodgkinson (GBR), 1:55.19; 3. Natoya Goule-Toppin (JAM), 1:55.96; 4. Mary Moraa (KEN), 1:57.42; 5. Halimah Nakaayi (UGA), 1:58.34; 6. Catriona Bisset (AUS), 1:58.35; 7. Rénelle Lamote (FRA), 1:58.51; 8. Sage Hurta-Klecker (USA), 1:59.65; 9. Jemma Reekie (GBR), 2:00.34; Kaylin Whitney (USA), DNF.

Women’s 1500m – 1. Faith Kipyegon (KEN), 3:50.72; 2. Diribe Welteji (ETH), 3:53.93; 3. Laura Muir (GBR), 3:55.16; 4. Freweyni Hailu (ETH), 3:55.68; 5. Linden Hall (AUS), 3:56.92; 6. Birke Haylom (ETH), 3:56.98; 7. Hirut Meshesha (ETH), 3:57.53; 8. Jessica Hull (AUS), 3:57.57; 9. Melissa Courtney-Bryant (GBR), 3:59.57; 10. Cory Ann McGee (USA), 4:01.28; 11. Ciara Mageean (IRL), 4:03.09; 12. Sinclaire Johnson (USA), 4:03.21; 13. Worknesh Mesele (ETH), 4:09.34; Laurie Barton (USA), DNF.

Women’s 5000m – 1. Gudaf Tsegay (ETH), 14:00.21 WR*; 2. Beatrice Chebet (KEN), 14:05.92; 3. Ejgayehu Taye (ETH), 14:21.52; 4. Lilian Kasait Rengeruk (KEN), 14:40.81; 5. Lemlem Hailu (ETH), 14:42.29; 6. Nozomi Tanaka (JPN), 14:42.38; 7. Alicia Monson (USA), 14:45.98; 8. Weini Kelati Frezghi (USA), 15:25.62; Birke Haylom (ETH), DNF; Elise Cranny (USA), DNF; Sinclaire Johnson (USA), DNF.

Women’s 100mH – 1. Tobi Amusan (NGR), 12.33; 2. Jasmine Camacho-Quinn (PUR), 12.38; 3. Kendra Harrison (USA), 12.44; 4. Danielle Williams (JAM), 12.47; 5. Megan Tapper (JAM), 12.48; 6. Alaysha Johnson (USA), 12.48; 7. Nia Ali (USA), 12.62; 8. Pia Skrzyszowska (POL), 12.81; 9. Tia Jones (USA), 12.82.

Women’s 400mH – 1. Femke Bol (NED), 51.98; 2. Shamier Little (USA), 53.45; 3. Rushell Clayton (JAM), 53.56; 4. Janieve Russell (JAM), 53.60; 5. Anna Cockrell (USA), 54.48; 6. Ayomide Folorunso (ITA), 54.68; 7. Gianna Woodruff (PAN), 54.95; 8. Anna Ryzhykova (UKR), 54.98; 9. Viktoriya Tkachuk (UKR), 55.48.

Women’s 3000mSC – 1. Winfred Mutile Yavi (BRN), 8:50.66; 2. Beatrice Chepkoech (KEN), 8:51.67; 3. Faith Cherotich (KEN), 8:59.65; 4. Jackline Chepkoech (KEN), 9:01.18; 5. Zerfe Wondemagegn (ETH), 9:05.36; 6. Maruša Mišmaš Zrimšek (SLO), 9:08.11; 7. Sembo Almayew (ETH), 9:13.08; 8. Marwa Bouzayani (TUN), 9:17.15; 9. Courtney Wayment (USA), 9:20.69; 10. Alice Finot (FRA), 9:41.09; Peruth Chemutai (UGA), DNF.

Women’s High Jump – 1. Yaroslava Mahuchikh (UKR), 2.03m; 2. Nicola Olyslagers (AUS), 2.03m; 3. Angelina Topić (SRB), 1.95m; 4. Vashti Cunningham (USA), 1.91m; 5. Morgan Lake (GBR), 1.91m; 6. Yuliia Levchenko (UKR), 1.91m; 7. Iryna Gerashchenko (UKR), 1.87m.

Women’s Pole Vault – 1. Katie Moon (USA), 4.86m; 2. Tina Šutej (SLO), 4.81m; 3. Sandi Morris (USA), 4.71m; 4. Wilma Murto (FIN), 4.71m; 5. Nina Kennedy (AUS), 4.56m; 6. Roberta Bruni (ITA), 4.56m.

Women’s Long Jump – 1. Ivana Vuleta (SRB), 6.85m +0.2; 2. Ese Brume (NGR), 6.85m 0.0; 3. Quanesha Burks (USA), 6.77m +0.2; 4. Brooke Buschkuehl (AUS), 6.71m +1.0; 5. Jazmin Sawyers (GBR), 6.68m -2.6; 6. Taliyah Brooks (USA), 6.45m 0.0.

Women’s Triple Jump – 1. Yulimar Rojas (VEN), 15.35m +1.2; 2. Shanieka Ricketts (JAM), 15.03m 0.0; 3. Kimberly Williams (JAM), 14.61m -0.1; 4. Dariya Derkach (ITA), 14.52m +0.8; 5. Thea Lafond (DMA), 14.46m +0.3.

Women’s Shot Put – 1. Chase Ealey (USA), 20.76m; 2. Sarah Mitton (CAN), 19.94m; 3. Auriol Dongmo (POR), 19.92m; 4. Jessica Schilder (NED), 19.88m; 5. Maggie Ewen (USA), 19.82m; 6. Danniel Thomas-Dodd (JAM), 19.17m.

Women’s Discus Throw – 1. Valarie Allman (USA), 68.66m; 2. Laulauga Tausaga (USA), 68.36m; 3. Sandra Perković (CRO), 66.85m; 4. Jorinde van Klinken (NED), 66.03m; 5. Kristin Pudenz (GER), 62.96m; 6. Claudine Vita (GER), 61.51m; 7. Melina Robert-Michon (FRA), 61.26m.

Women’s Javelin Throw – 1. Haruka Kitaguchi (JPN), 63.78m; 2. Tori Peeters (NZL), 61.30m; 3. Mackenzie Little (AUS), 61.24m; 4. Maggie Malone (USA), 60.42m; 5. Līna Mūze-Sirmā (LAT), 59.69m; 6. Victoria Hudson (AUT), 57.99m; 7. Liveta Jasiūnaitė (LTU), 57.45m.