At the 2023 Weltklasse Zurich Diamond League Meeting held at Letzigrund on Thursday, 31 August, the athletic world witnessed stellar performances from a lineup of world champions.

Sha’Carri Richardson, Shericka Jackson, Noah Lyles, Armand Duplantis, Miltiadis Tentoglou, Danielle Williams, Yulimar Rojas, and Winfred Mutile Yavi stood out with their remarkable victories.

Additionally, Shaunae Miller-Uibo and Jason Joseph also clinched top spots, adding to the highlights of the meet. Below are the comprehensive results from this prestigious Zurich Diamond League.

Weltklasse Letzigrund, Zürich Diamond League (SUI) – 30-31 August 2023

Men’s 200m – Diamond Discipline (Wind: -0.5)

1 Noah LYLES USA 19.80 8

2 Erriyon KNIGHTON USA 19.87 7

3 Zharnel HUGHES GBR 19.94 6

4 Kenneth BEDNAREK USA 19.98 5

5 Andre DE GRASSE CAN 20.26 4

6 Aaron BROWN CAN 20.39 3

7 Joshua HARTMANN GER 20.43 2

8 William REAIS SUI 20.66 1

Men’s 400m – Promotional Event

1 Håvard Bentdal INGVALDSEN NOR 45.28

2 Davide RE ITA 45.49

3 Dylan BORLÉE BEL 45.67

4 Lionel SPITZ SUI 45.83

5 Liemarvin BONEVACIA NED 46.25

6 Ricky PETRUCCIANI SUI 46.66

7 Joseph BRIER GBR 46.82

8 Dany BRAND SUI 46.83

Men’s 1500m – Diamond Discipline

1 Yared NUGUSE USA 3:30.49 8

2 Josh KERR GBR 3:30.51 7

3 Abel KIPSANG KEN 3:30.85 6

4 George MILLS GBR 3:30.95 5

5 Azeddine HABZ FRA 3:31.36 4

6 Niels LAROS NED 3:31.63 3

7 Stewart MCSWEYN AUS 3:31.92 2

8 Reynold Kipkorir CHERUIYOT KEN 3:31.97 1

9 Cole HOCKER USA 3:32.00

10 Mario GARCÍA ESP 3:32.12

11 Samuel TANNER NZL 3:32.16

12 Tom ELMER SUI 3:35.03

13 Mohamed KATIR ESP 3:40.11

14 Andrew COSCORAN IRL 3:47.25

Patryk SIERADZKI POL DNF

Matthew RAMSDEN AUS DNF

Men’s 5000m – Diamond Discipline

1 Yomif KEJELCHA ETH 12:46.91 8

2 Selemon BAREGA ETH 12:54.17 7

3 Grant FISHER USA 12:54.49 6

4 Luis GRIJALVA GUA 12:55.88 5

5 Dominic Lokinyomo LOBALU SSD 13:07.02 4

6 Brian FAY IRL 13:24.61 3

7 Jonas RAESS SUI 13:27.13 2

8 Etienne DAGUINOS FRA 13:29.23 1

9 Henrik INGEBRIGTSEN NOR 13:38.86

Mohamed ABDILAAHI GER DNF

Mike FOPPEN NED DNF

Lamecha GIRMA ETH DNF

Andreas ALMGREN SWE DNF

Mounir AKBACHE FRA DNF

Kyumbe MUNGUTI KEN DNF

William KINCAID USA DNF

Men’s 110mH – Promotional Event (Wind: -0.1)

1 Jason JOSEPH SUI 13.08

2 Enrique LLOPIS ESP 13.31

3 Eric EDWARDS USA 13.45

4 David KING GBR 13.60

5 Lorenzo Ndele SIMONELLI ITA 13.60

6 Damian CZYKIER POL 13.64

7 Craig THORNE CAN 13.70

8 Finley GAIO SUI 13.77

Men’s 400mH – Diamond Discipline

1 Kyron MCMASTER IVB 47.27 8

2 Karsten WARHOLM NOR 47.30 7

3 Alison DOS SANTOS BRA 47.62 6

4 CJ ALLEN USA 48.28 5

5 Wilfried HAPPIO FRA 48.42 4

6 Trevor BASSITT USA 49.39 3

7 Julien BONVIN SUI 50.34 2

Roshawn CLARKE JAM DNF

Men’s High Jump – Diamond Discipline

1 Mutaz Essa BARSHIM QAT 2.35 8

2 Hamish KERR NZL 2.33 7

3 Sanghyeok WOO KOR 2.31 6

4 Gianmarco TAMBERI ITA 2.28 5

5 Ryoichi AKAMATSU JPN 2.24 4

6 Shelby MCEWEN USA 2.24 3

7 Luis Enrique ZAYAS CUB 2.24 2

7 Loïc GASCH SUI 2.24 2

9 Tobias POTYE GER 2.20

10 Brandon STARC AUS 2.20

Men’s Pole Vault – Diamond Discipline

1 Armand DUPLANTIS SWE 6.00 8

2 Sam KENDRICKS USA 5.95 7

3 KC LIGHTFOOT USA 5.85 6

4 Thibaut COLLET FRA 5.85 5

5 Kurtis MARSCHALL AUS 5.85 4

6 Ersu ŞAŞMA TUR 5.75 3

6 Christopher NILSEN USA 5.75 3

8 Ben BROEDERS BEL 5.75 1

9 Zach MCWHORTER USA 5.75

10 Ernest John OBIENA PHI 5.60

Men’s Long Jump – Diamond Discipline

1 Miltiadis TENTOGLOU GRE 8.20 -0.5 8

2 Tajay GAYLE JAM 8.07 -0.5 7

3 Jarrion LAWSON USA 8.05 -0.7 6

4 Radek JUŠKA CZE 8.04 -0.7 5

5 . SREESHANKAR IND 7.99 -0.4 4

6 Simon EHAMMER SUI 7.97 -0.6 3

7 Christopher MITREVSKI AUS 7.81 -0.2 2

8 William WILLIAMS USA 7.81 -0.3 1

9 Carey MCLEOD JAM 7.60 -0.7

10 Mattia FURLANI ITA 7.53 -0.7

Men’s Javelin Throw – Diamond Discipline

1 Jakub VADLEJCH CZE 85.86 8

2 Neeraj CHOPRA IND 85.71 7

3 Julian WEBER GER 85.04 6

4 Oliver HELANDER FIN 83.65 5

5 Edis MATUSEVIČIUS LTU 81.62 4

6 Anderson PETERS GRN 81.01 3

7 Roderick Genki DEAN JPN 79.93 2

8 Andrian MARDARE MDA 79.13 1

9 Dawid WEGNER POL 77.66

10 Timothy HERMAN BEL 76.24

Women’s 100m – Promotional Event 1 (Wind: -0.1)

1 Géraldine FREY SUI 11.25

2 Lorène Dorcas BAZOLO POR 11.35

3 Melissa GUTSCHMIDT SUI 11.39

4 N’Ketia SEEDO NED 11.42

5 Salomé KORA SUI 11.42

6 Bree MASTERS AUS 11.43

7 Arialis GANDULLA POR 11.45

8 Marije VAN HUNENSTIJN NED 11.49

9 Torrie LEWIS AUS 11.56

Women’s 100m – Promotional Event 2 (Wind: -0.2)

1 Isabel POSCH AUT 11.57

2 Line KLOSTER NOR 11.58

3 Magdalena LINDNER AUT 11.79

4 Céline BÜRGI SUI 11.82

5 Pirkitta MARJANEN FIN 11.91

6 Lena WEISS SUI 11.93

7 Christine Bjelland JENSEN NOR 11.95

8 Soraya BECERRA SUI 12.03

Women’s 100m – Diamond Discipline (Wind: -0.2)

1 Sha’Carri RICHARDSON USA 10.88 8

2 Natasha MORRISON JAM 11.00 7

3 Elaine THOMPSON-HERAH JAM 11.00 6

4 Mujinga KAMBUNDJI SUI 11.08 5

5 Shashalee FORBES JAM 11.12 4

6 Twanisha TERRY USA 11.13 3

7 Zoe HOBBS NZL 11.14 2

8 Tamara CLARK USA 11.23 1

9 Anthonique STRACHAN BAH 11.39

Women’s 200m – Diamond Discipline (Wind: -0.8)

1 Shericka JACKSON JAM 21.82 8

2 Daryll NEITA GBR 22.25 7

3 Kayla WHITE USA 22.33 6

4 Mujinga KAMBUNDJI SUI 22.46 5

5 Twanisha TERRY USA 22.57 4

6 Anthonique STRACHAN BAH 22.65 3

7 Jenna PRANDINI USA 22.78 2

8 Tamara CLARK USA 22.94 1

Women’s 400m – Promotional Event

1 Shaunae MILLER-UIBO BAH 51.83

2 Annina FAHR SUI 51.97

3 Julia NIEDERBERGER SUI 52.11

4 Lisanne DE WITTE NED 52.23

5 Giulia SENN SUI 52.28

6 Eveline SAALBERG NED 52.32

7 Alica SCHMIDT GER 52.43

8 Emily NEWNHAM GBR 52.59

Women’s 800m – Diamond Discipline

1 Laura MUIR GBR 1:57.71 8

2 Catriona BISSET AUS 1:58.77 7

3 Adelle TRACEY JAM 1:59.05 6

4 Nia AKINS USA 1:59.29 5

5 Rénelle LAMOTE FRA 1:59.33 4

6 Raevyn ROGERS USA 1:59.35 3

7 Audrey WERRO SUI 1:59.50 2

8 Lore HOFFMANN SUI 2:00.09 1

9 Natoya GOULE-TOPPIN JAM 2:00.10

10 Sage HURTA-KLECKER USA 2:00.51

11 Halimah NAKAAYI UGA 2:01.25

Ellie SANFORD AUS DNF

Women’s 100mH – Diamond Discipline (Wind: -0.2)

1 Danielle WILLIAMS JAM 12.54 8

2 Alaysha JOHNSON USA 12.58 7

3 Kendra HARRISON USA 12.59 6

4 Tia JONES USA 12.62 5

5 Megan TAPPER JAM 12.64 4

6 Ditaji KAMBUNDJI SUI 12.73 3

7 Nia ALI USA 12.75 2

8 Devynne CHARLTON BAH 12.75 1

9 Pia SKRZYSZOWSKA POL 13.10

Women’s 3000mSC – Diamond Discipline

1 Winfred Mutile YAVI BRN 9:03.19 8

2 Beatrice CHEPKOECH KEN 9:03.70 7

3 Faith CHEROTICH KEN 9:07.59 6

4 Luiza GEGA ALB 9:09.64 5

5 Marwa BOUZAYANI TUN 9:11.98 4

6 Zerfe WONDEMAGEGN ETH 9:13.73 3

7 Lomi MULETA ETH 9:14.66 2

8 Olivia GÜRTH GER 9:21.82 1

9 Alicja KONIECZEK POL 9:21.89

10 Peruth CHEMUTAI UGA 9:23.79

11 Courtney WAYMENT USA 9:24.77

12 Jackline CHEPKOECH KEN 9:27.29

13 Tuğba GÜVENÇ TUR 9:33.23

Fancy CHERONO KEN DNF

Women’s Pole Vault Indoor – Diamond Discipline

1 Nina KENNEDY AUS 4.91 8

2 Katie MOON USA 4.81 7

3 Sandi MORRIS USA 4.76 6

4 Angelica MOSER SUI 4.66 5

5 Molly CAUDERY GBR 4.66 4

6 Elisa MOLINAROLO ITA 4.51 3

7 Amálie ŠVÁBÍKOVÁ CZE 4.51 2

7 Tina ŠUTEJ SLO 4.51 2

Margot CHEVRIER FRA NH

Wilma MURTO FIN NH

Women’s Triple Jump – Diamond Discipline

1 Yulimar ROJAS VEN 15.15 +0.2 8

2 Shanieka RICKETTS JAM 14.78 +0.6 7

3 Liadagmis POVEA CUB 14.73 +0.2 6

4 Leyanis PÉREZ HERNÁNDEZ CUB 14.62 +0.5 5

5 Thea LAFOND DMA 14.42 +0.4 4

6 Maryna BEKH-ROMANCHUK UKR 14.37 -0.2 3

7 Dariya DERKACH ITA 14.18 +0.3 2

8 Ottavia CESTONARO ITA 14.11 +0.2 1

9 Kimberly WILLIAMS JAM 13.75 0.0

10 Keturah ORJI USA 13.55 +0.3

Women’s 4x100m – Promotional Event

1 Netherlands NED 42.86

2 Switzerland SUI 42.94

3 Australia AUS 43.21

4 Finland FIN 44.23

5 Switzerland B SUI 44.37

6 Norway NOR 44.66

7 Portugal POR 44.88

8 Austria AUT 45.12