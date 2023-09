Grenadian world bronze medallist Lindon Victor and United States’ Taliyah Brooks were third-place finishers at the Decastar 2023 World Athletics Combined Events Tour Gold Eevent in Talence, France.

Lindon Victor, who started the second and final day in fourth, improved to 7980 points for his third-place finish.

Makenson Gletty seized victory in the decathlon at the Decastar event in Talence, amassing a personal-best score of 8,443 points—just 17 points shy of the Olympic qualifying standard of 8,460. ALSO READ: Taliyah Brooks Narrowly Trails, Lindon Victor in Striking Distance of Top Spot at Decastar 2023

Gletty achieved personal bests in four of the ten events, including a 4:27.46 finish in the 1500m to wrap up his effort. Germany’s Manuel Eitel took second place with 8,193 points.

In the 7-event heptathlon, Brooks dropped one place to finish third with 6,181 points.

In the heptathlon, Emma Oosterwegel from the Netherlands successfully defended her title with a score of 6,495 points. Annik Kalin of Switzerland followed her with 6,390 points. ALSO READ: Berlin Marathon 2023 Results | Tigst Assefa Sets Women’s World Record; Eliud Kipchoge Wins 5th Title

Remarkably, all the top seven finishers exceeded the 6,000-point threshold. Oosterwegel also claimed victory in the WA Combined Events Tour, with the men’s title going to Karel Tilga from Estonia.

Decastar Men’s Decathlon Final

Rank Name Country Score 1 Makenson GLETTY FRA 8443 2 Manuel EITEL GER 8193 3 Lindon VICTOR GRN 7980 4 Baptiste THIERY FRA 7951 5 Risto LILLEMETS EST 7898 6 Thomas VAN DER PLAETSEN BEL 7865 7 Jente HAUTTEKEETE BEL 7796 8 Ondřej KOPECKÝ CZE 7744 9 Niels PITTOMVILS BEL 7720 10 Paweł WIESIOŁEK POL 7682 11 Vilém STRÁSKÝ CZE 7461 12 Devon WILLIAMS USA 6486 Ruben GADO FRA DNF Finley GAIO SUI DNF Kristjan ROSENBERG EST DNF Basile ROLNIN FRA DNF

Men’s 100m Results

Section 1 Wind: +0.8: 1. Baptiste Thiery (FRA) – 10.91; 2. Basile Rolnin (FRA) – 11.46; 3. Thomas Van Der Plaetsen (BEL) – 11.48

Section 2 Wind: -0.5: 1. Vilém Stráský (CZE) – 10.95; 2. Ruben Gado (FRA) – 11.06; 3. Risto Lillemets (EST) – 11.07; 4. Jente Hauttekeete (BEL) – 11.08; 5. Paweł Wiesiołek (POL) – 11.25

Section 3 Wind: -1.0: 1. Manuel Eitel (GER) – 10.64; 2. Finley Gaio (SUI) – 10.78; 3. Makenson Gletty (FRA) – 10.78; 4. Lindon Victor (GRN) – 10.81; 5. Devon Williams (USA) – 11.02; 6. Kristjan Rosenberg (EST) – 11.18

Section 4 Wind: -0.6: 1. Ondřej Kopecký (CZE) – 11.18; 2. Niels Pittomvils (BEL) – 11.49

Men’s Long Jump Results

1. Finley Gaio (SUI) – 7.54 +0.8; 2. Devon Williams (USA) – 7.42 +1.1; 3. Manuel Eitel (GER) – 7.40 +1.1; 4. Baptiste Thiery (FRA) – 7.38 +1.2; 5. Makenson Gletty (FRA) – 7.34 +0.8; 6. Thomas Van Der Plaetsen (BEL) – 7.30 +1.8; 7. Ondrej Kopecky (CZE) – 7.25 +1.2; 8. Lindon Victor (GRN) – 7.22 +0.7; 9. Pawel Wiesiolek (POL) – 7.21 +1.1; 10. Jente Hauttekeete (BEL) – 7.18 +0.1; 11. Ruben Gado (FRA) – 7.17 +1.2; 12. Vilem Strasky (CZE) – 7.09 -0.4; 13. Niels Pittomvils (BEL) – 6.99 +0.5; 14. Basile Rolnin (FRA) – 6.97 +0.2; 15. Risto Lillemets (EST) – 6.95 +1.5; 16. Kristjan Rosenberg (EST) – 6.95 +1.3.

Men’s Shot Put Results

1. Makenson Gletty (FRA) – 16.46; 2. Lindon Victor (GRN) – 14.81; 3. Manuel Eitel (GER) – 14.77; 4. Pawel Wiesiolek (POL) – 14.73; 5. Basile Rolnin (FRA) – 14.38; 6. Risto Lillemets (EST) – 14.25; 7. Niels Pittomvils (BEL) – 14.24; 8. Kristjan Rosenberg (EST) – 14.04; 9. Finley Gaio (SUI) – 13.85; 10. Thomas Van Der Plaetsen (BEL) – 13.63; 11. Devon Williams (USA) – 13.59; 12. Jente Hauttekeete (BEL) – 13.41; 13. Ondrej Kopecky (CZE) – 13.27; 14. Vilem Strasky (CZE) – 12.87; 15. Baptiste Thiery (FRA) – 12.68; 16. Ruben Gado (FRA) – 12.24.

Men’s High Jump Results

1. Jente Hauttekeete (BEL) – 2.08; 2. Niels Pittomvils (BEL) – 1.99; 3. Thomas Van Der Plaetsen (BEL) – 1.99; 4. Risto Lillemets (EST) – 1.99; 5. Kristjan Rosenberg (EST) – 1.96; 6. Makenson Gletty (FRA) – 1.96; 6. Manuel Eitel (GER) – 1.96; 8. Baptiste Thiery (FRA) – 1.96; 8. Lindon Victor (GRN) – 1.96; 10. Vilem Strasky (CZE) – 1.93; 11. Finley Gaio (SUI) – 1.93; 12. Pawel Wiesiolek (POL) – 1.90; 13. Basile Rolnin (FRA) – 1.90; 13. Devon Williams (USA) – 1.90; 15. Ondrej Kopecky (CZE) – 1.90; 16. Ruben Gado (FRA) – 1.75.

Men’s 400m Results

Section 1: 1. Makenson Gletty (FRA) – 48.38; 2. Risto Lillemets (EST) – 49.21; 3. Jente Hauttekeete (BEL) – 49.23; 4. Pawel Wiesiolek (POL) – 50.28; 5. Vilem Strasky (CZE) – 50.41; 6. Niels Pittomvils (BEL) – 51.13; 7. Thomas Van Der Plaetsen (BEL) – 51.79; Ruben Gado (FRA) – DNS

Section 2: 1. Finley Gaio (SUI) – 48.30; 2. Manuel Eitel (GER) – 48.75; 3. Baptiste Thiery (FRA) – 49.20; 4. Devon Williams (USA) – 49.63; 5. Lindon Victor (GRN) – 49.92; 6. Kristjan Rosenberg (EST) – 50.28; 7. Ondrej Kopecky (CZE) – 50.48; Basile Rolnin (FRA) – DNF

Men’s 110mH Results

Section 1, Wind: -0.9: 1. Risto Lillemets (EST) – 14.58; 2. Niels Pittomvils (BEL) – 14.77; 3. Baptiste Thiery (FRA) – 15.01; 4. Thomas Van Der Plaetsen (BEL) – 15.09; 5. Lindon Victor (GRN) – 15.14; 6. Pawel Wiesiolek (POL) – 15.31; Kristjan Rosenberg (EST) – DNF; Basile Rolnin (FRA) – DNF

Combined 2, Wind: -1.6: 1. Makenson Gletty (FRA) – 14.01; 2. Devon Williams (USA) – 14.12; 3. Finley Gaio (SUI) – 14.38; 4. Manuel Eitel (GER) – 14.52; 5. Ondrej Kopecky (CZE) – 14.60; 6. Vilem Strasky (CZE) – 14.72; 7. Jente Hauttekeete (BEL) – 15.04

Men’s Discus Throw Results

1. Lindon Victor (GRN) – 48.74; 2. Basile Rolnin (FRA) – 47.18; 3. Pawel Wiesiolek (POL) – 45.73; 4. Niels Pittomvils (BEL) – 44.33; 5. Ondrej Kopecky (CZE) – 44.19; 6. Manuel Eitel (GER) – 43.18; 7. Thomas Van Der Plaetsen (BEL) – 42.99; 8. Kristjan Rosenberg (EST) – 41.99; 9. Baptiste Thiery (FRA) – 41.90; 10. Makenson Gletty (FRA) – 41.67; 11. Risto Lillemets (EST) – 39.73; 12. Jente Hauttekeete (BEL) – 39.04; 13. Finley Gaio (SUI) – 37.15; 14. Vilem Strasky (CZE) – 36.18; Devon Williams (USA) – NM

Men’s Pole Vault Results

1. Baptiste Thiery (FRA) – 5.37; 2. Thomas Van Der Plaetsen (BEL) – 5.27; 3. Makenson Gletty (FRA) – 5.07; 4. Jente Hauttekeete (BEL) – 4.97; 5. Ondrej Kopecky (CZE) – 4.97; 6. Niels Pittomvils (BEL) – 4.87; 7. Lindon Victor (GRN) – 4.77; 8. Manuel Eitel (GER) – 4.67; 9. Risto Lillemets (EST) – 4.67; 10. Pawel Wiesiolek (POL) – 4.67; 11. Devon Williams (USA) – 4.57; 12. Vilem Strasky (CZE) – 4.47; Basile Rolnin (FRA) – DNS; Kristjan Rosenberg (EST) – DNS; Finley Gaio (SUI) – DNS

Men’s Javelin Throw Results

1. Thomas Van Der Plaetsen (BEL) – 66.36; 2. Manuel Eitel (GER) – 63.68; 3. Risto Lillemets (EST) – 63.06; 4. Lindon Victor (GRN) – 62.95; 5. Makenson Gletty (FRA) – 59.77; 6. Devon Williams (USA) – 59.22; 7. Niels Pittomvils (BEL) – 57.24; 8. Vilem Strasky (CZE) – 54.55; 9. Ondrej Kopecky (CZE) – 54.30; 10. Pawel Wiesiolek (POL) – 51.84; 11. Baptiste Thiery (FRA) – 51.49; 12. Jente Hauttekeete (BEL) – 46.55.

Men’s 1500m Results

1. Makenson Gletty (FRA) – 4:27.46; 2. Jente Hauttekeete (BEL) – 4:29.67; 3. Baptiste Thiery (FRA) – 4:35.34; 4. Risto Lillemets (EST) – 4:35.67; 5. Paweł Wiesiolek (POL) – 4:36.46; 6. Manuel Eitel (GER) – 4:39.27; 7. Vilem Strasky (CZE) – 4:39.84; 8. Ondrej Kopecky (CZE) – 4:43.82; 9. Niels Pittomvils (BEL) – 4:43.95; 10. Thomas Van Der Plaetsen (BEL) – 4:53.99; 11. Lindon Victor (GRN) – 5:01.81; Devon Williams (USA) – DNF.

Decastar Women’s Heptathlon Final Results

Rank Athlete Country Points 1 Emma Oosterwegel NED 6495 2 Annik Kälin SUI 6390 3 Taliyah Brooks USA 6181 4 Annie Kunz USA 6126 5 Marijke Esselink NED 6101 6 Sophie Weißenberg GER 6055 7 Isabel Posch AUT 6001 8 Verena Mayr AUT 5995 9 Xénia Krizsán HUN 5994 10 Michelle Atherley USA 5987 11 Yuliya Loban UKR 5939 12 Sandrina Sprengel GER 5853 13 Célia Perron FRA 5795 14 Léonie Cambours FRA 5685 15 Auriana Lazraq-Khlass FRA 5611 16 Claudia Conte ESP 5609 Ellen Barber GBR DNF Georgia Ellenwood CAN DNF

Women’s 100mH Results

Section 1 (Wind: +1.3): 1. Isabel Posch (AUT) – 13.59; 2. Célia Perron (FRA) – 13.85; 3. Sandrina Sprengel (GER) – 13.93; 4. Yuliya Loban (UKR) – 14.04; 5. Ellen Barber (GBR) – 14.30; 6. Claudia Conte (ESP) – 14.46.

Section 2 (Wind: +0.8): 1. Marijke Esselink (NED) – 13.36; 2. Léonie Cambours (FRA) – 13.54; 3. Sophie Weißenberg (GER) – 13.72; 4. Verena Mayr (AUT) – 13.73; 5. Georgia Ellenwood (CAN) – 13.80; 6. Auriana Lazraq-Khlass (FRA) – 13.82.

Section 3 (Wind: 0.0): 1. Taliyah Brooks (USA) – 12.91; 2. Annik Kälin (SUI) – 13.21; 3. Annie Kunz (USA) – 13.36; 4. Emma Oosterwegel (NED) – 13.46; 5. Xénia Krizsán (HUN) – 13.82; 6. Michelle Atherley (USA) – 15.14.

Women’s High Jump Results



1. Sophie Weißenberg (GER) – 1.81m; 2. Taliyah Brooks (USA) – 1.75m; 3. Sandrina Sprengel (GER) – 1.75m; 4. Marijke Esselink (NED) – 1.75m; 5. Verena Mayr (AUT) – 1.75m; 6. Yuliya Loban (UKR) – 1.75m; 7. Célia Perron (FRA) – 1.75m; 8. Annik Kälin (SUI) – 1.75m; 9. Emma Oosterwegel (NED) – 1.75m; 10. Claudia Conte (ESP) – 1.75m; 11. Annie Kunz (USA) – 1.72m; 12. Michelle Atherley (USA) – 1.69m; 13. Xénia Krizsán (HUN) – 1.69m; 14. Léonie Cambours (FRA) – 1.66m; 15. Georgia Ellenwood (CAN) – 1.66m; 16. Auriana Lazraq-Khlass (FRA) – 1.66m; 17. Isabel Posch (AUT) – 1.63m; 18. Ellen Barber (GBR) – 1.57m.

Women’s Shot Put Results

1. Yuliya Loban (UKR) – 14.17; 2. Emma Oosterwegel (NED) – 13.80; 3. Sophie Weißenberg (GER) – 13.67; 4. Annie Kunz (USA) – 13.54; 5. Xénia Krizsán (HUN) – 13.46; 6. Verena Mayr (AUT) – 13.38; 7. Marijke Esselink (NED) – 13.28; 8. Isabel Posch (AUT) – 13.11; 9. Michelle Atherley (USA) – 12.96; 10. Ellen Barber (GBR) – 12.96; 11. Taliyah Brooks (USA) – 12.93; 12. Auriana Lazraq-Khlass (FRA) – 12.57; 13. Sandrina Sprengel (GER) – 12.55; 14. Annik Kälin (SUI) – 12.33; 15. Léonie Cambours (FRA) – 12.14; 16. Georgia Ellenwood (CAN) – 12.04; 17. Célia Perron (FRA) – 11.94; 18. Claudia Conte (ESP) – 11.66.

Women’s 200m Results

Section 1 (Wind: +0.1): 1. Sandrina Sprengel (GER) – 24.62; 2. Célia Perron (FRA) – 24.63; 3. Léonie Cambours (FRA) – 24.88; 4. Yuliya Loban (UKR) – 25.10; 5. Ellen Barber (GBR) – 25.28; 6. Claudia Conte (ESP) – 26.02.

Section 2 (Wind: +1.5): 1. Annik Kälin (SUI) – 24.20; 2. Emma Oosterwegel (NED) – 24.48; 3. Xénia Krizsán (HUN) – 25.10; 4. Verena Mayr (AUT) – 25.14; 5. Georgia Ellenwood (CAN) – 25.45.

Section 3 (Wind: 0.0): 1. Isabel Posch (AUT) – 23.74; 2. Michelle Atherley (USA) – 23.89; 3. Taliyah Brooks (USA) – 24.02; 4. Sophie Weißenberg (GER) – 24.05; 5. Annie Kunz (USA) – 24.43; 6. Auriana Lazraq-Khlass (FRA) – 24.52; 7. Marijke Esselink (NED) – 24.63.

Women’s Long Jump Results

1. Annik Kälin (SUI) – 6.67 (+4.1); 2. Michelle Atherley (USA) – 6.33 (+1.5); 3. Isabel Posch (AUT) – 6.31 (+1.0); 4. Taliyah Brooks (USA) – 6.24 (+1.8); 5. Xénia Krizsán (HUN) – 6.22 (+3.3); 6. Emma Oosterwegel (NED) – 6.18 (+3.1); 7. Sophie Weißenberg (GER) – 6.18 (+2.3); 8. Léonie Cambours (FRA) – 6.15 (+0.6); 9. Yuliya Loban (UKR) – 6.13 (+2.3); 10. Georgia Ellenwood (CAN) – 6.01 (+1.3); 11. Célia Perron (FRA) – 5.99 (+2.6); 12. Annie Kunz (USA) – 5.96 (+1.8); 13. Verena Mayr (AUT) – 5.91 (+4.4); 14. Sandrina Sprengel (GER) – 5.91 (+2.0); 15. Marijke Esselink (NED) – 5.82 (+1.3); 16. Claudia Conte (ESP) – 5.69 (+3.7); 17. Auriana Lazraq-Khlass (FRA) – 5.68 (+2.4); Ellen Barber (GBR) – DNS.

Women’s Javelin Throw Results

1. Emma Oosterwegel (NED) – 56.66; 2. Marijke Esselink (NED) – 46.75; 3. Annik Kälin (SUI) – 46.05; 4. Annie Kunz (USA) – 44.68; 5. Georgia Ellenwood (CAN) – 44.58; 6. Sophie Weißenberg (GER) – 43.42; 7. Claudia Conte (ESP) – 42.95; 8. Verena Mayr (AUT) – 42.16; 9. Isabel Posch (AUT) – 40.28; 10. Sandrina Sprengel (GER) – 39.72; 11. Xénia Krizsán (HUN) – 39.59; 12. Michelle Atherley (USA) – 38.48; 13. Léonie Cambours (FRA) – 38.47; 14. Yuliya Loban (UKR) – 38.10; 15. Taliyah Brooks (USA) – 37.41; 16. Auriana Lazraq-Khlass (FRA) – 36.20; 17. Célia Perron (FRA) – 29.64.

Women’s 800m Results

Section 1: 1. Michelle Atherley (USA) – 2:06.58; 2. Célia Perron (FRA) – 2:08.59; 3. Xénia Krizsán (HUN) – 2:12.04; 4. Claudia Conte (ESP) – 2:16.99; 5. Sandrina Sprengel (GER) – 2:18.44; 6. Auriana Lazraq-Khlass (FRA) – 2:20.02; 7. Léonie Cambours (FRA) – 2:26.83; Georgia Ellenwood (CAN) – DNS.

Section 2: 1. Emma Oosterwegel (NED) – 2:13.62; 2. Verena Mayr (AUT) – 2:14.24; 3. Annik Kälin (SUI) – 2:15.20; 4. Taliyah Brooks (USA) – 2:15.66; 5. Annie Kunz (USA) – 2:15.98; 6. Marijke Esselink (NED) – 2:17.68; 7. Yuliya Loban (UKR) – 2:18.39; 8. Isabel Posch (AUT) – 2:19.27; 9. Sophie Weißenberg (GER) – 2:32.65.