The Memphis Twilight Cross Country Meet, held on Saturday night, September 3rd, in Memphis, was a showcase of emerging talent and fierce competition.

In the Men’s 4 Mile Run Collegiate category, Habtamu Geta from Mid. Tenn. State led the pack with a time of 19:24.84, closely followed by his teammate Brian Kiptoo.

The Girls 2k Run Middle School was a nail-biter, with Carrie Ann Brown from Tupelo barely edging out Gabrielle Gulstrom by a mere 0.03 seconds.

The Boys 5k Run Varsity saw Andrew Hauser from Rock Bridge, MO, setting the pace at 15:16.95, while in the Girls 5k Run Varsity, Emma Wade from Cedar Park Vista Ridge, TX, took the top spot with a time of 18:19.68.

The Memphis Twilight, for which full results are at this link, was a testament to the high level of competition in cross country, featuring athletes from various states and age groups, all delivering remarkable performances.

Memphis Twilight Women’s 5k Run Collegiate

Place Athlete Team Time 1 Faith Nyathi Mid. Tenn. State 17:05.91 2 Purity Sanga Mid. Tenn. State 17:30.60 3 Chloe Figgins Memphis 17:42.88 4 Sarah Schiffmann Ole Miss 17:53.52 5 Johanna Wistokat Z-Unattached 17:56.98 6 Adrienne Luna Ole Miss 18:30.24 7 Ella Rodwell Ole Miss 18:42.06 8 Taylor Koeth Ouachita Baptist 18:52.09 9 Keaton Morrison Alabama 18:53.09 10 Leah Kleekamp Alabama 18:56.76 11 Farrah Frith Alabama 18:59.67 12 Kaitlin Bounds Z-Unattached 19:01.07 13 Ann Marie Braese Memphis 19:02.27 14 Audrey Hill Arkansas Tech 19:02.71 15 Eleanor Towe Mid. Tenn. State 19:02.91 16 Brooke Studnicki Mid. Tenn. State 19:07.54 17 Andrea De La Rosa Bethel (Tenn.) 19:09.34 18 Ashlynn Mays Arkansas Tech 19:09.48 19 Kaylie Washko Harding 19:09.73 20 Autumn Headrick Alabama 19:10.11 21 Gracie Mathews North Alabama 19:11.61 22 Sarah Delgado Christian Bros. 19:12.24 23 Delaney Mulick Z-Unattached 19:13.38 24 Mary Beth Bailey Arkansas State 19:13.54 25 Zaila Smith Mid. Tenn. State 19:14.65 26 Kaelyn Melton Arkansas Tech 19:15.53 27 Lucy Holden Ouachita Baptist 19:16.24 28 Avery Stanley Arkansas Tech 19:16.49 29 Libby Booth Arkansas Tech 19:17.96 30 Mandy Sykora Arkansas Tech 19:18.35

Memphis Twilight Men’s 4 Mile Run Collegiate:

Place Athlete Team Time 1 Habtamu Geta Mid. Tenn. State 19:24.84 2 Brian Kiptoo Mid. Tenn. State 19:28.18 3 Joseph Skoog Bethel (Tenn.) 19:44.64 4 Payton Gleason Z-Unattached 19:49.44 5 Gabe Scales Ole Miss 19:54.30 6 Ethan Lemons Alabama 19:54.59 7 Jackson Harris Alabama 19:56.78 8 Berket Mesele Christian Bros. 19:59.35 9 Arthur Graham Alabama 20:00.60 10 Luke Walling Harding 20:17.06 11 Kenny Guy Z-Unattached 20:19.58 12 Vincent Chenier Memphis 20:19.59 13 Anton Lindberg Christian Bros. 20:23.88 14 Aiden Hodge Z-Unattached 20:28.21 15 Robert Arnold Memphis 20:30.06 16 Will Douglas Alabama 20:30.56 17 Luke Johnson Tennessee-Martin 20:39.90 18 Zack Gillbertson Z-Unattached 20:45.43 18 Jimmy Mann Arkansas State 20:45.43 20 Landen McNair Ole Miss 20:45.69 21 Juan Lucas De La Fluente Mid. Tenn. State 20:46.02 22 Charlie Rogers Alabama 20:49.54 23 Fedrick Kipyego North Alabama 20:51.50 24 Sam Shuman Tennessee-Martin 20:53.64 25 Dylan Dew Ouachita Baptist 20:55.44 26 Ethan Knight Tennessee-Martin 20:57.80 27 Cade Swindle Ouachita Baptist 21:00.01 28 Carmelo Cannizzaro Mid. Tenn. State 21:00.40 29 Robert Randall Memphis 21:01.16 30 Brandon Lee North Alabama 21:01.62

Memphis TwilightGirls 2k Run Middle School:

Place Athlete Team Time 1 Carrie Ann Brown Tupelo -MS 7:06.03 2 Gabrielle Gulstrom West Collierville Middle Schoo 7:06.06 3 Hudson McDaniel Dresden Middle 7:16.61 4 Gracie Ray Liberty Creek Middle 7:19.32 5 Chaiti Ainapure Liberty Creek Middle 7:21.00 6 Micaiah White Harding Academy -AR 7:21.28 7 Maya Lang West Collierville Middle Schoo 7:22.14 8 Lola Coupe Z–Unatt. 7:22.16 9 Sadie McMenamy Liberty Creek Middle 7:24.08 10 Amaya Edwards West Collierville Middle Schoo 7:24.56

Memphis Twilight Boys 2k Run Middle School:

Place Athlete Team Time 1 Vaughn Bounds Dresden Middle 6:20.82 2 Gabriel Bullock Collierville Middle 6:28.22 3 Rook Janda Houston Middle 6:28.41 4 George Church Houston Middle 6:31.68 5 Jackson Woolsey Huntsville -AL 6:32.07 6 Charlie Lehr Huntsville -AL 6:32.75 7 Mason Upchurch Liberty Creek Middle 6:35.84 8 Colin White Liberty Creek Middle 6:40.96 9 Isaac Mitchell Liberty Creek Middle 6:41.27 10 Hutton Schroer Huntsville -AL 6:44.40

Memphis Twilight Girls 5k Run Junior Varsity:

Place Athlete Team Time 1 Ava Beary Rock Bridge -MO 20:53.41 2 Blair Townsend Rock Bridge -MO 21:55.02 3 Izzy Ireland Rock Bridge -MO 22:14.50 4 Bailey Blackburn Rock Bridge -MO 22:17.41 5 Anna Tamura Houston HS 22:22.70 6 Amelia Rush Lutheran (St. Charles) -MO 22:32.35 7 Bella Lamb Chester County 22:37.60 8 Mozelle Hernandez Eureka -MO 22:45.82 9 Ava Hastings Sacred Heart -KY 22:51.83 10 Charlotte Hunt Rock Bridge -MO 22:53.52 11 Maggie Grunloh Jackson -MO 22:57.52 12 Peyton Gillis Rock Bridge -MO 22:58.43 13 MOLLY RODERMUND Eureka -MO 23:04.08 14 Addie Eatherton Rock Bridge -MO 23:08.09 15 Sofia Hoerchler Eureka -MO 23:11.22 16 Lydia Golinski Jackson -MO 23:12.07 17 Kate Ashby Memphis East 23:15.41 18 BROOKLYNN LEEPER Eureka -MO 23:16.28 19 Emily Kate Butler Huntsville -AL 23:19.71 20 Greta Stall Sacred Heart -KY 23:20.93 21 Cameron Wade Sacred Heart -KY 23:27.49 22 Libby Gipe Sacred Heart -KY 23:35.43 23 Maui Boles Arlington HS 23:40.60 24 Annabelle Guthrie Huntsville -AL 23:42.86 25 Eva May Parkway West -MO 23:43.46 26 Allie Davenport Huntsville -AL 23:43.48 27 Kathryn Fuller Sacred Heart -KY 23:51.09 28 Olivia Picaud Parkway West -MO 23:51.53 29 Jensen Cunningham Rock Bridge -MO 23:55.22 30 Jenna Greene Jackson -MO 23:55.66

Memphis Twilight Boys 5k Run Junior Varsity:

Place Athlete Team Time 1 Adam Baehr Rock Bridge -MO 17:20.39 2 Colton Hulen Rock Bridge -MO 17:38.61 3 Noah Canlas Rock Bridge -MO 17:41.79 4 Mason Alexander Huntsville -AL 17:44.08 5 Hamzah Almasri Rock Bridge -MO 17:55.29 6 Noah Lee Rock Bridge -MO 17:56.05 7 Cameron Vanos Huntsville -AL 17:58.41 8 Rithvik Mettu Rock Bridge -MO 17:58.63 9 Tyler Schmitt Houston HS 18:06.25 10 Patrick Hawkins Huntsville -AL 18:14.31 11 Aidan Niedbalski Jackson -MO 18:17.37 12 Will Billions Huntsville -AL 18:17.71 13 Neal Schneider Rock Bridge -MO 18:21.64 14 Ian Stalding Huntsville -AL 18:29.93 15 Phillip Lindsley Don Tyson Sch.of Innovation-AR 18:33.04 16 Jackson Allen Huntsville -AL 18:33.07 17 Todd Sims Huntsville -AL 18:34.70 18 Isaiah Hodge Huntsville -AL 18:35.86 19 Brennan Cline Collierville HS 18:36.56 20 Grey Little Huntsville -AL 18:37.37 21 Graham Gentry Jackson -MO 18:39.82 22 William Shaver Huntsville -AL 18:45.86 23 Charles Blackwell Huntsville -AL 18:47.29 24 Thatcher Groce Collierville HS 18:48.73 25 Chase Wendel Jackson -MO 18:53.19 26 Lane McBryde Jackson -MO 18:56.02 27 Adian Hurst-Vasquez Arlington HS 18:59.75 28 Jake Norton Collierville HS 19:00.70 29 Joseph Steber Huntsville -AL 19:08.31 30 Elijah Bowyer Jackson -MO 19:15.26

Memphis Twilight Boys 5k Run Varsity:

Place Athlete Team Time 1 Andrew Hauser Rock Bridge -MO 15:16.95 2 Joseph Bariola Lakeside -AR 15:20.16 3 Brendan Nagle John Hardin -KY 15:48.64 4 Bryce Gentry Jackson -MO 15:57.86 5 River Hardman Russellville -AR 16:01.52 6 Luke Sievers Rock Bridge -MO 16:02.18 7 Pierce Nowell Cedar Park Vista Ridge -TX 16:14.22 8 Kobey Yates Marshall County -KY 16:15.24 9 Andrew Brown Tupelo -MS 16:17.29 10 Michael Lopez Leander -TX 16:19.95 11 Ben Chance Bowling Green-MO 16:20.47 12 Dante Torres Bartlett HS 16:21.95 13 Brennan Robin Parkway HS -LA 16:30.60 14 Bailey Kosko Oxford -MS 16:32.55 15 Colin Brannon Madison Central -MS 16:33.41 16 Ethan Hockman Rock Bridge -MO 16:36.87 17 Gabriel Falting Parkway HS -LA 16:37.14 18 Taylor Brown Tupelo -MS 16:41.80 19 Jason Hatheway Cedar Park Vista Ridge -TX 16:44.13 20 Logan Humphries Nolensville 16:50.33 21 Nico Murphy Cedar Park Vista Ridge -TX 16:51.62 22 Paul Rivera Russellville -AR 16:51.85 23 Matthew Kim Rock Bridge -MO 16:53.98 24 Asher Found Catholic HS -AR 16:54.51 25 Andrew Moore Bartlett HS 16:55.88 26 Cameron Bell Dexter -MO 16:56.10 27 Milo Rush Lutheran (St. Charles) -MO 16:56.98 28 Braxton Rea Madison Central -MS 16:59.92 29 Reed Layton Woodland -MO 17:00.47 30 Pete Douglas Camden Central 17:00.53

Memphis Twilight Girls 5k Run Varsity: