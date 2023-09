The Brussels Diamond League – Memorial Van Damme 2023 promises to be an electrifying showcase of athletic talent, featuring an exceptional startlist that reads like a who’s who of track and field.

Spectators and fans around the globe are eagerly anticipating performances from some of the sport’s most illustrious names, including sprint sensation Shericka Jackson, the inimitable Elaine Thompson-Herah, shot put standout Chase Ealey, pole vault prodigy Armand Duplantis, and 400m hurdles rising star Femke Bol. With such a stellar line-up, this year’s Brussels Diamond League is set to be an unforgettable display of speed, strength, and skill, cementing its reputation as one of the premier events on the athletics calendar.

5️⃣ things to look 👀 out for in the penultimate #DiamondLeague 💎 meet of the season ⬇️#BrusselsDL 🇧🇪 @MVDbrussels — Wanda Diamond League (@Diamond_League) September 6, 2023

Start Lists | Brussels Diamond League – Memorial Van Damme 2023

07 September 2023

Women’s Shot Put

Country Athlete Season’s Best (SB) Personal Best (PB) USA AQUILLA, Adelaide 19.17 19.64 POR DONGMO, Auriol 19.72 19.82 USA EALEY, Chase 20.43 20.51 USA EWEN, Maggie 20.45 20.45 CAN MITTON, Sarah 20.08 20.33 GER OGUNLEYE, Yemisi 19.44 19.44 SWE ROOS, Fanny 19.29 19.42 NED SCHILDER, Jessica 19.64 20.24 JAM THOMAS-DODD, Danniel 19.77 19.77 USA WOODARD, Jessica 18.73 19.40

08 September 2023

Pole Vault

Country Athlete Season’s Best (SB) Personal Best (PB) BEL BROEDERS, Ben 5.76 5.85 FRA COLLET, Thibaut 5.90 5.90 SWE DUPLANTIS, Armand 6.12 6.21 NOR GUTTORMSEN, Sondre 5.90 5.90 USA KENDRICKS, Sam 5.95 6.06 USA LIGHTFOOT, KC 6.07 6.07 AUS MARSCHALL, Kurtis 5.95 5.95 USA MCWHORTER, Zach 5.86 5.86 USA NILSEN, Christopher 5.95 6.00 PHI OBIENA, Ernest John 6.00 6.00

Javelin Throw Women

Country Athlete Season’s Best (SB) Personal Best (PB) AUT HUDSON, Victoria 64.05 64.68 LTU JASIŪNAITĖ, Liveta 61.57 63.98 JPN KITAGUCHI, Haruka 67.04 67.04 LAT MŪZE-SIRMĀ, Līna 64.78 64.87 CZE OGRODNÍKOVÁ, Nikola 61.75 67.40 NZL PEETERS, Tori 63.26 63.26 IND RANI, Annu 59.24 63.82 COL RUIZ HURTADO, Flor Denis 65.47 65.47 LAT SIETIŅA, Anete 63.18 64.47

High Jump Women

Country Athlete Season’s Best (SB) Personal Best (PB) SLO APOSTOLOVSKI, Lia 1.95 1.95 UKR GERASHCHENKO, Iryna 2.00 2.00 GBR LAKE, Morgan 1.97 1.97 BEL MAES, Merel 1.93 1.93 UKR MAHUCHIKH, Yaroslava 2.02 2.05 FRA MENIKER, Nawal 1.93 1.93 AUS PATTERSON, Eleanor 1.99 2.02 EST PIHELA, Elisabeth 1.92 1.92 SRB TOPIĆ, Angelina 1.97 1.97 FIN TUURI, Heta 1.87 1.90

400m Women

Country Athlete Season’s Best (SB) Personal Best (PB) BEL BOLINGO, Cynthia 49.96 49.96 NED KLAVER, Lieke 49.81 49.81 USA LITTLE, Shamier 49.68 49.68 JAM MCLEOD, Candice 50.19 49.51 KEN MORAA, Mary 50.38 50.38 GBR NIELSEN, Laviai 50.83 50.83 BEL PONETTE, Helena 51.52 51.52 BAR WILLIAMS, Sada 49.58 49.58

1500m Women

Country Athlete Season’s Best (SB) Personal Best (PB) ROU BOBOCEA, Claudia Mihaela 4:03.80 4:01.10 KEN CHEPCHIRCHIR, Nelly 3:56.72 3:56.72 KEN CHEPKIRUI, Purity 4:04.51 4:04.51 GBR COURTNEY-BRYANT, Melissa 3:58.01 3:58.01 ESP GUERRERO, Esther 4:00.13 4:00.13 AUS HALL, Linden 3:57.27 3:57.27 ETH HAYLOM, Birke 3:54.93 3:54.93 AUS HULL, Jessica 3:57.29 3:57.29 USA JOHNSON, Sinclaire 4:01.09 3:58.85 IRL MAGEEAN, Ciara 3:56.61 3:56.61 ETH MESHESHA, Hirut 3:54.87 3:54.87 GBR MUIR, Laura 3:56.36 3:54.50 ESP PÉREZ, Marta 4:01.41 4:00.12 GBR SNOWDEN, Katie 3:56.72 3:56.72 BEL VANDERELST, Elise 4:05.26 4:02.63 USA WILEY, Addison 4:03.22 4:03.22 BEN YARIGO, Noélie 4:20.09 4:20.09

200m Men

Country Athlete Season’s Best (SB) Personal Best (PB) USA BEDNAREK, Kenneth 19.82 19.68 CAN BROWN, Aaron 20.00 19.95 CAN DE GRASSE, Andre 20.01 19.62 LBR FAHNBULLEH, Joseph 20.14 19.83 GBR HUGHES, Zharnel 19.73 19.73 USA KING, Kyree 20.01 20.00 CUB MENA, Reynier 19.95 19.63 ITA TORTU, Filippo 20.14 20.10

100m Women

Country Athlete Season’s Best (SB) Personal Best (PB) GBR ASHER-SMITH, Dina 10.85 10.83 GAM BASS, Gina 11.05 11.05 USA CLARK, Tamara 10.98 10.88 JAM FORBES, Shashalee 10.96 10.96 NZL HOBBS, Zoe 10.96 10.96 JAM MORRISON, Natasha 10.98 10.87 BEL ROSIUS, Rani 11.18 11.18 JAM THOMPSON-HERAH, Elaine 10.92 10.54

Triple Jump Women

Country Athlete Season’s Best (SB) Personal Best (PB) UKR BEKH-ROMANCHUK, Maryna 15.00 15.02 ITA CESTONARO, Ottavia 14.20 14.22 ITA DERKACH, Dariya 14.36 14.47 USA FRANKLIN, Tori 14.44 14.86 LTU KILTY, Dovilė 14.02 14.28 DMA LAFOND, Thea 14.90 14.90 JAM RICKETTS, Shanieka 14.93 14.98 JAM WILLIAMS, Kimberly 14.38 14.69 LTU ZAGAINOVA, Diana 14.02 14.43

400m Hurdles Women

Country Athlete Season’s Best (SB) Personal Best (PB) NED BOL, Femke 51.45 51.45 BEL CLAES, Hanne 54.33 54.33 JAM CLAYTON, Rushell 52.81 52.81 USA COCKRELL, Anna 53.34 53.34 ITA FOLORUNSO, Ayomide 53.89 53.89 JAM KNIGHT, Andrenette 53.26 53.26 JAM RUSSELL, Janieve 53.65 53.08 UKR TKACHUK, Viktoriya 54.25 53.76

2000m Men

Country Athlete Season’s Best (SB) Personal Best (PB) FRA AKBACHE, Mounir — — KEN CHERUIYOT, Reynold Kipkorir — — BEL DEBJANI, Ismael — — ESP GARCÍA, Mario — — GBR GILES, Elliot — — NOR INGEBRIGTSEN, Jakob — — KEN KIPRUGUT, Boaz — — KEN KIPSANG, Abel — — NED LAROS, Niels — — AUS MCSWEYN, Stewart — — NOR NORDÅS, Narve Gilje — — CAN PHILIBERT-THIBOUTOT, Charles — — KEN TUWEI, Cornelius — — BEL VERHEYDEN, Ruben — — BEL VERMEULEN, Jochem — —

200m Women

Country Athlete Name SB PB PUR CAMACHO-QUINN, Jasmine 22.27 JAM JACKSON, Shericka 21.41 21.41 NED JIYA, Tasa 22.67 22.67 CIV KONÉ, Maboundou 22.53 22.53 GBR NEITA, Daryll 22.16 22.16 BEL NKANSA, Delphine 23.14 23.03 USA PRANDINI, Jenna 22.34 21.89 BAH STRACHAN, Anthonique 22.15 22.15

800m Men

Country Athlete Name SB PB ALG BENMAHDI, Khaled 1:47.30 1:46.06 USA HOPPEL, Bryce 1:43.95 1:43.23 KEN KINYAMAL, Wyclife 1:43.22 1:43.12 KEN KIPRUTO, Collins 1:45.27 1:43.95 BOT MASALELA, Tshepiso 1:44.14 1:44.14 FRA MEZIANE, Yanis 1:44.28 1:44.28 ALG MOULA, Slimane 1:43.38 1:43.38 ESP ORDÓÑEZ, Saúl 1:44.54 1:43.65 GBR PATTISON, Ben 1:44.02 1:44.02 FRA ROBERT, Benjamin 1:43.48 1:43.48 GBR ROWDEN, Daniel 1:43.95 1:43.95 ALG SEDJATI, Djamel 1:43.40 1:43.40

5000m Women

Country Athlete Name SB PB ETH ALEMESHETE, Merkedes 15:24.92 15:24.92 USA CRANNY, Elise 14:52.66 14:48.02 ETH DAGNACHEW, Ayal ETH EISA, Medina 14:16.54 14:16.54 NOR GRØVDAL, Karoline Bjerkeli 14:45.24 14:31.07 KEN JEBITOK, Edinah 15:01.97 15:01.97 KEN JEMUTAI, Winnie 14:56.99 14:56.99 ETH KETEMA, Tigist 16:10.98 NED KOSTER, Maureen 14:47.52 14:47.52 ESP MARTÍN, Lorena KEN NAWOWUNA, Grace Loibach 14:42.63 14:42.63 KEN NYAGA, Caroline 15:20.01 15:05.34 GBR PRATT, Aimee 15:31.18 15:29.54 KEN RENGERUK, Lilian Kasait 14:23.05 14:23.05 FIN RICHARDSSON, Camilla 15:11.63 15:11.63 JPN TANAKA, Nozomi 14:37.98 14:37.98 GBR WARNER-JUDD, Jessica 15:04.01 14:57.19

400m Men