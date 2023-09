Exceptional performances and unprecedented feats were the hallmarks of the Boris Hanzekovic Memorial 2023. Beatrice Chepkoech established a new global benchmark in the 2000m steeplechase, while Dominic Lobalu and Jasmine Camacho-Quinn shattered existing meeting records. National records also fell by the wayside as competitors like Ahmed Jaziri and Hansle Parchment distinguished themselves.

Athletes readied themselves for the Diamond League Final from the sprinting lanes to the field with remarkable performances Boris Hanzekovic Memorial 2023, World Athletics Continental Tour Gold series on Sunday (10 Sept).

Complete Results from Boris Hanzekovic Memorial 2023

Men’s 100m

Ferdinand Omanyala (KEN), 9.94; 2. Oblique Seville (JAM), 10.07; 3. Lamont Marcell Jacobs (ITA), 10.08; 4. Brandon Carnes (USA), 10.27; 5. Abdul Hakim Sani Brown (JPN), 10.29; 6. Kyree King (USA), 10.31; 7. Rohan Watson (JAM), 10.32; 8. Ján Volko (SVK), 10.41.

Men’s 200m

Kyree King (USA), 20.10; 2. Brandon Carnes (USA), 20.19; 3. Brendon Rodney (CAN), 20.42; 4. Josephus Lyles (USA), 20.44; 5. Ján Volko (SVK), 20.81; 6. Jerome Blake (CAN), 20.99; 7. Roko Farkaš (CRO), 21.04; 8. Micheal Campbell (JAM), 21.24.

Men’s 800m

Daniel Rowden (GBR), 1:44.96; 2. Gabriel Tual (FRA), 1:45.07; 3. Andreas Kramer (SWE), 1:45.10; 4. Alex Ngeno Kipngetich (KEN), 1:45.14; 5. Mark English (IRL), 1:45.56; 6. Simone Barontini (ITA), 1:45.68; 7. Jakub Dudycha (CZE), 1:45.84; 8. Marino Bloudek (CRO), 1:46.28; 9. Collins Kipruto (KEN), 1:46.67; 10. Amel Tuka (BIH), 1:46.98; 11. Filip Šnejdr (CZE), 1:47.22; Jan Vukovič (SLO), DNF.

Men’s 3000m

Dominic Lokinyomo Lobalu (SSD), 7:33.95; 2. Henrik Ingebrigtsen (NOR), 7:34.80; 3. Jonas Raess (SUI), 7:35.12; 4. Morgan McDonald (AUS), 7:35.78; 5. Ferdinand Kvan Edman (NOR), 7:36.32; 6. Kieran Lumb (CAN), 7:36.46; 7. Elzan Bibić (SRB), 7:37.03; 8. Santiago Catrofe (URU), 7:37.15; 9. Eduardo Herrera (MEX), 7:40.34; 10. Sam Parsons (GER), 7:41.45; 11. Jonathan Grahn (SWE), 7:43.38; 12. Maximilian Thorwirth (GER), 7:44.37; 13. Dino Bošnjak (CRO), 7:48.50; 14. Even Brøndbo Dahl (NOR), 7:49.06; 15. Maxime Chaumeton (RSA), 7:58.73; 16. Tomislav Novosel (CRO), 8:16.53; Michał Rozmys (POL), DNF; Žan Rudolf (SLO), DNF.

Men’s 110mH

Hansle Parchment (JAM), 13.13; 2. Daniel Roberts (USA), 13.15; 3. Wilhem Belocian (FRA), 13.30; 4. Louis François Mendy (SEN), 13.43; 5. Roger Iribarne (CUB), 13.62; 6. Michael Dickson (USA), 13.70; 7. Hassane Fofana (ITA), 13.77; 8. Lukas Cik (CRO), 14.34.

Men’s 3000mSC

Ahmed Jaziri (TUN), 8:14.93; 2. Ibrahim Ezzaydouni (ESP), 8:16.78; 3. Samuel Duguna (ETH), 8:17.27; 4. Simon Sundström (SWE), 8:18.09; 5. Vidar Johansson (SWE), 8:18.52; 6. István Palkovits (HUN), 8:18.74; 7. Nahuel Carabaña (AND), 8:21.76; 8. Clément Deflandre (BEL), 8:24.27; 9. Damián Vích (CZE), 8:25.00; 10. Joey Berriatua (USA), 8:26.02; 11. Phil Norman (GBR), 8:27.89; 12. Tim Van De Velde (BEL), 8:32.18; 13. Matko Belčić (CRO), 9:28.15; El Mehdi Aboujanah (ESP), DNF; Velten Schneider (GER), DNF; Mohamed Tindouft (MAR), DNF.

Men’s Long Jump

Filip Pravdica (CRO), 8.09; 2. Tajay Gayle (JAM), 8.07; 3. William Williams (USA), 7.99; 4. Marko Čeko (CRO), 7.96; 5. Andreas Trajkovski (MKD), 7.84; 6. Liam Adcock (AUS), 7.65; 7. Erwan Konate (FRA), 7.53.

Men’s Shot Put

Tom Walsh (NZL), 22.46; 2. Joe Kovacs (USA), 21.72; 3. Leonardo Fabbri (ITA), 21.55; 4. Filip Mihaljević (CRO), 21.52; 5. Roger Steen (USA), 21.40; 6. Armin Sinančević (SRB), 21.21; 7. Payton Otterdahl (USA), 21.21; 8. Tomáš Staněk (CZE), 21.09; 9. Zane Weir (ITA)

Women’s 400m

Laviai Nielsen (GBR), 50.93; 2. Candice McLeod (JAM), 50.94; 3. Sharlene Mawdsley (IRL), 51.09; 4. Andrea Miklós (ROU), 51.73; 5. Kaylin Whitney (USA), 52.27; 6. Madeline Price (CAN), 52.66.

Women’s 800m

Anita Horvat (SLO), 1:59.79; 2. Catriona Bisset (AUS), 2:00.03; 3. Rachel Pellaud (SUI), 2:00.21; 4. Gabriela Gajanová (SVK), 2:00.24; 5. Eveliina Määttänen (FIN), 2:00.80; 6. Eloisa Coiro (ITA), 2:01.00; 7. Elena Bellò (ITA), 2:01.05; 8. Angelika Sarna (POL), 2:01.11; 9. Annemarie Nissen (DEN), 2:01.15; 10. Hedda Hynne (NOR), 2:01.47; 11. Claudia Mihaela Bobocea (ROU), 2:02.81; 12. Nina Vuković (CRO), 2:03.71; Aneta Lemiesz (POL), DNF.

Women’s 1500m

Esther Guerrero (ESP), 4:02.88; 2. Linden Hall (AUS), 4:03.83; 3. Revee Walcott-Nolan (GBR), 4:03.84; 4. Sintayehu Vissa (ITA), 4:04.11; 5. Kristiina Mäki (CZE), 4:04.40; 6. Sara Lappalainen (FIN), 4:05.18; 7. Marta García (ESP), 4:05.61; 8. Lore Hoffmann (SUI), 4:05.78; 9. Berenice Cleyet-Merle (FRA), 4:06.40; 10. Federica Del Buono (ITA), 4:08.31; 11. Ksanet Alem (ETH), 4:11.02; 12. Klara Lukan (SLO), 4:11.05; 13. Josette Andrews (USA), 4:11.14; 14. Rababe Arafi (MAR), 4:11.44; 15. Lili Anna Vindics-Tóth (HUN), 4:12.13; 16. Weronika Lizakowska (POL), 4:12.52; Lorena Martín (ESP), DNF.

Women’s 100mH (Final 1)

Luca Kozák (HUN), 12.97; 2. Amber Hughes (USA), 12.99; 3. Viktória Forster (SVK), 13.03; 4. Mia Wild (CRO), 13.67; 5. Joni Tomičič Prezelj (SLO), 13.72; 6. Anja Lukić (SRB), 13.95.

Women’s 100mH (Final 2)

Jasmine Camacho-Quinn (PUR), 12.47; 2. Nadine Visser (NED), 12.64; 3. Pia Skrzyszowska (POL), 12.73; 4. Amoi Brown (JAM), 12.78; 5. Ivana Lončarek (CRO), 13.43; 6. Klara Koščak (CRO), 13.68.

Women’s 2000mSC

Beatrice Chepkoech (KEN), 5:47.42; 2. Winnie Jemutai (KEN), 5:52.92; 3. Maruša Mišmaš Zrimšek (SLO), 5:53.38; 4. Luiza Gega (ALB), 5:56.79; 5. Sümeyye Erol (TUR), 6:16.79; 6. Ikram Ouaaziz (MAR), 6:20.31; 7. Ruken Tek (TUR), 6:20.61; 8. Adva Cohen (ISR), 6:28.65; 9. Soňa Kouřilová (CZE), 6:32.99; Kinga Królik (POL), DNF; Agnieszka Chorzępa (POL), DNF.

Women’s Long Jump

Tiffany Flynn (USA), 6.59; 2. Jazmin Sawyers (GBR), 6.50; 3. Milica Gardašević (SRB), 6.33; 4. Daniela Gubler (SUI), 6.31; 5. Neja Filipič (SLO), 6.29; 6. Diana Lesti (HUN), 6.22; 7. Daniela Jelić (CRO), 5.79.

Women’s Triple Jump

Shanieka Ricketts (JAM), 14.53; 2. Dariya Derkach (ITA), 14.07; 3. Kimberly Williams (JAM), 13.70; 4. Mariko Morimoto (JPN), 13.63; 5. Dovilė Kilty (LTU), 13.61; 6. Eva Pepelnak (SLO), 13.51; 7. Diana Zagainova (LTU), 13.10; 8. Paola Borović (CRO), 12.96.

Women’s Discus Throw

Sandra Perković (CRO), 67.71; 2. Daisy Osakue (ITA), 63.68; 3. Marija Tolj (CRO), 63.39; 4. Liliana Cá (POR), 62.60; 5. Shanice Craft (GER), 62.23; 6. Melina Robert-Michon (FRA), 62.09; 7. Izabela Da Silva (BRA), 56.60.

Women’s Javelin Throw

Maggie Malone (USA), 63.71; 2. Sara Kolak (CRO), 59.29; 3. Anete Sietiņa (LAT), 57.54; 4. Bekah Walton (GBR), 54.38; 5. Jennifer Ravestein (NED), 54.30; 6. Tara Davis (USA), 53.08; 7. Alexie Alais (FRA), 50.74; 8. Sanni Utriainen (FIN), 47.87.

That wraps up an eventful Boris Hanzekovic Memorial 2023, filled with new records and unforgettable performances. Stay tuned for our next coverage.

