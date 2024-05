The Oslo Diamond League on Thursday (30 May) saw a mix of results for Caribbean athletes. Rushell Clayton won the women’s 400m hurdles, Natoya Goule-Toppin secured second place in the women’s 800m, Kirani James finished third in the men’s 400m, and Shericka Jackson placed fifth in the women’s 200m.

Here are the full results from the event:

Men’s 100m:

Akani SIMBINE (RSA) – 9.94 (Wind: +0.4); 2. Abdul Hakim SANI BROWN (JPN) – 9.99; 3. Emmanuel ESEME (CMR) – 10.01; 4. Lamont Marcell JACOBS (ITA) – 10.03; 5. Brandon HICKLIN (USA) – 10.05; 6. Rohan WATSON (JAM) – 10.23; 7. Yohan BLAKE (JAM) – 10.29; 8. Jeremiah AZU (GBR) – 11.11.

Men’s 400m:

Matthew HUDSON-SMITH (GBR) – 44.07; 2. Kirani JAMES (GRN) – 44.58; 3. Vernon NORWOOD (USA) – 44.68; 4. Leungo SCOTCH (BOT) – 45.02; 5. Quincy HALL (USA) – 45.02; 6. Lythe PILLAY (RSA) – 45.34; 7. Håvard Bentdal INGVALDSEN (NOR) – 45.41; 8. Rusheen MCDONALD (JAM) – 47.60.

Men’s 1500m:

Jakob INGEBRIGTSEN (NOR) – 3:29.74; 2. Timothy CHERUIYOT (KEN) – 3:29.77; 3. Azeddine HABZ (FRA) – 3:30.80; 4. Isaac NADER (POR) – 3:30.84; 5. Elliot GILES (GBR) – 3:31.06; 6. Oliver HOARE (AUS) – 3:31.08; 7. George MILLS (GBR) – 3:31.57; 8. Pietro ARESE (ITA) – 3:32.13; 9. Robert FARKEN (GER) – 3:32.20; 10. Andrew COSCORAN (IRL) – 3:32.68; 11. Adel MECHAAL (ESP) – 3:33.21; 12. Ryan MPHAHLELE (RSA) – 3:33.85; 13. Narve Gilje NORDÅS (NOR) – 3:34.86; 14. Stewart MCSWEYN (AUS) – 3:38.22; DNF: Žan RUDOLF (SLO); DNF: Boaz KIPRUGUT (KEN).

Men’s 5000m:

Hagos GEBRHIWET (ETH) – 12:36.73; 2. Yomif KEJELCHA (ETH) – 12:38.95; 3. Jacob KIPLIMO (UGA) – 12:40.96; 4. Thierry NDIKUMWENAYO (ESP) – 12:48.10; 5. Addisu YIHUNE (ETH) – 12:49.65; 6. Luis GRIJALVA (GUA) – 12:50.58; 7. Dominic Lokinyomo LOBALU (SUI) – 12:50.90; 8. Andreas ALMGREN (SWE) – 12:50.94; 9. Joshua CHEPTEGEI (UGA) – 12:51.94; 10. Oscar CHELIMO (UGA) – 12:54.59; 11. Jimmy GRESSIER (FRA) – 12:54.97; 12. Samuel TEFERA (ETH) – 12:55.78; 13. Adriaan WILDSCHUTT (RSA) – 12:56.67; 14. Telahun Haile BEKELE (ETH) – 13:08.80; 15. Stanley Waithaka MBURU (KEN) – 13:18.67; 16. Ferdinand Kvan EDMAN (NOR) – 13:23.66; 17. Per SVELA (NOR) – 13:25.70; 18. Brian FAY (IRL) – 13:30.45; 19. Awet Nftalem KIBRAB (NOR) – 13:44.52; DNF: Jude THOMAS (AUS); DNF: Callum DAVIES (AUS); DNF: Mike FOPPEN (NED).

Men’s 400mH:

Alison DOS SANTOS (BRA) – 46.63; 2. Karsten WARHOLM (NOR) – 46.70; 3. Kyron MCMASTER (IVB) – 48.49; 4. Rasmus MÄGI (EST) – 48.56; 5. Joshua ABUAKU (GER) – 49.37; 6. CJ ALLEN (USA) – 49.42; 7. Andreas Haara BAKKETUN (NOR) – 51.32; 8. Bassem HEMEIDA (QAT) – 51.41.

Men’s Pole Vault:

KC LIGHTFOOT (USA) – 5.82; 2. Emmanouil KARALIS (GRE) – 5.72; 3. Ernest John OBIENA (PHI) – 5.72; 4. Sam KENDRICKS (USA) – 5.72; 5. Bo Kanda LITA BAEHRE (GER) – 5.72; 6. Menno VLOON (NED) – 5.72; 7. Christopher NILSEN (USA) – 5.62; 8. Simen GUTTORMSEN (NOR) – 5.52; 9. Thibaut COLLET (FRA) – 5.42.

Men’s Triple Jump:

Hugues Fabrice ZANGO (BUR) – 17.27 (-0.1); 2. Yasser Mohammed TRIKI (ALG) – 17.25 (+0.6); 3. Lázaro MARTÍNEZ (CUB) – 16.85 (+0.9); 4. Jean-Marc PONTVIANNE (FRA) – 16.59 (0.0); 5. Tiago PEREIRA (POR) – 16.51 (-0.1); 6. Almir DOS SANTOS (BRA) – 16.41 (+0.3); 7. Christian TAYLOR (USA) – 16.14 (+0.1); 8. Gabriel WALLMARK (SWE) – 16.01 (-1.3).

Men’s Discus Throw:

Mykolas ALEKNA (LTU) – 70.91; 2. Matthew DENNY (AUS) – 67.61; 3. Daniel STÅHL (SWE) – 66.80; 4. Lukas WEIßHAIDINGER (AUT) – 65.68; 5. Kristjan ČEH (SLO) – 65.12; 6. Fedrick DACRES (JAM) – 65.06; 7. Andrius GUDŽIUS (LTU) – 63.65; 8. Ola STUNES ISENE (NOR) – 62.36; NM: Simon PETTERSSON (SWE).

WOMEN’S RESULTS

Women’s 200m (Wind: -0.2):

Brittany BROWN (USA) – 22.32; 2. Marie-Josée TA LOU-SMITH (CIV) – 22.36; 3. Daryll NEITA (GBR) – 22.50; 4. Anavia BATTLE (USA) – 22.84; 5. Shericka JACKSON (JAM) – 22.97; 6. Jenna PRANDINI (USA) – 23.10; 7. Maboundou KONÉ (CIV) – 23.13; 8. Tasa JIYA (NED) – 23.13.

Women’s 400m:

Marileidy PAULINO (DOM) – 49.30; 2. Natalia KACZMAREK (POL) – 49.80; 3. Alexis HOLMES (USA) – 50.40; 4. Lieke KLAVER (NED) – 50.62; 5. Sada WILLIAMS (BAR) – 50.71; 6. Henriette JÆGER (NOR) – 50.81; 7. Laviai NIELSEN (GBR) – 51.04; 8. Victoria OHURUOGU (GBR) – 51.61.

Women’s 800ml:

Prudence SEKGODISO (RSA) – 1:58.66; 2. Natoya GOULE-TOPPIN (JAM) – 1:59.10; 3. Catriona BISSET (AUS) – 1:59.29; 4. Elena BELLÒ (ITA) – 2:00.05; 5. Anita HORVAT (SLO) – 2:00.32; 6. Eveliina MÄÄTTÄNEN (FIN) – 2:00.89; 7. Tsige DUGUMA (ETH) – 2:01.31; 8. Gabriela GAJANOVÁ (SVK) – 2:02.00; 9. Noélie YARIGO (BEN) – 2:02.30; DNF: Agata KOŁAKOWSKA (POL).

Women’s 3000m:

Georgia GRIFFITH (AUS) – 8:24.20; 2. Likina AMEBAW (ETH) – 8:24.29; 3. Jessica HULL (AUS) – 8:25.82; 4. Maureen KOSTER (NED) – 8:26.30; 5. Karoline Bjerkeli GRØVDAL (NOR) – 8:27.02; 6. Marta GARCÍA (ESP) – 8:29.32; 7. Caroline NYAGA (KEN) – 8:30.99; 8. Nathalie BLOMQVIST (FIN) – 8:32.23; 9. Wubrist ASCHAL (ETH) – 8:33.65; 10. Nozomi TANAKA (JPN) – 8:34.09; 11. Edinah JEBITOK (KEN) – 8:35.32; 12. Rose DAVIES (AUS) – 8:35.57; 13. Laura GALVÁN (MEX) – 8:36.13; 14. Lauren RYAN (AUS) – 8:42.63; 15. Jessica WARNER-JUDD (GBR) – 8:59.98; DNF: Sarah BILLINGS (AUS).



Women’s 400mH:

Rushell CLAYTON (JAM) – 54.02; 2. Andrenette KNIGHT (JAM) – 54.63; 3. Janieve RUSSELL (JAM) – 55.07; 4. Amalie IUEL (NOR) – 55.50; 5. Jessie KNIGHT (GBR) – 55.52; 6. Anna RYZHYKOVA (UKR) – 55.58; 7. Ayomide FOLORUNSO (ITA) – 56.06; 8. Viivi LEHIKOINEN (FIN) – 56.23.



Women’s Discus Throw:

Bin FENG (CHN) – 67.89; 2. Sandra ELKASEVIĆ (CRO) – 66.48; 3. Daisy OSAKUE (ITA) – 63.29; 4. Jorinde VAN KLINKEN (NED) – 63.16; 5. Liliana CÁ (POR) – 62.69; 6. Claudine VITA (GER) – 61.69; 7. Melina ROBERT-MICHON (FRA) – 61.57; 8. Shanice CRAFT (GER) – 60.24.

🏃‍♂️💬 Dive into the vibrant track and field conversation – scroll down to leave your comment and stay connected with the Trackalerts Social community! 🎉

Follow us on Instagram @trackalerts

Subscribe to our YouTube @trackalertstv

Follow us on TikTok @trackalerts

Follow us on X @trackalerts

Follow us on Threads @trackalerts

Like us on Facebook @trackalerts

Help us hit 100,000 subscribers on TrackalertsTV! 🌟 Subscribe, like, and share to fuel your track and field passion.